Fährt zur Not auch alleine: Der Busfahrer Adrian Stepie arbeitet seit einem Jahr für die Busverkehr Oder-Spree GmbH. Wo sonst knapp hundert Menschen in seinen Bus steigen würden, seien es derzeit oft nur zwei bis drei Fahrgäste. © Foto: Andreas Schmaltz

Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Wer derzeit in Fürstenwalde unterwegs ist, spürt deutlich, dass nur noch wenige Menschen auf den Straßen sind. Trotz des schönen Wetters halten sich viele Menschen an die Empfehlungen und bleiben zuhause. Das macht sich auch im Nahverkehr bemerkbar.

Am Fürstenwalder Bahnhof, wo sonst auf Bus und Bahn gewartet wird und ein geschäftiges Treiben herrscht, sind nur wenige Menschen zu sehen. Gerade die Stadtlinie 414, die den Norden mit dem Süden verbindet, wird eigentlich viel genutzt. Wir haben uns angesehen, was die Corona-Krise für Fürstenwaldes Nahverkehr bedeutet und haben eine Runde mit der 414 vom Bahnhof bis zum Fuchsbau in Petersdorf und zurück gedreht.

Ticketkauf am Automaten

Der Einlass geht nur über die Hintertüren, der Zugang zum Fahrer im Inneren ist durch ein Kreuz aus rot-weißem Absperrband versperrt. Die Fahrkarte kann nur per App, am Automaten oder am Schalter gekauft werden. Da der "DB-Navigator", die App der Deutschen Bahn, eine Fehlermeldung anzeigt, geht es zum Automaten. Kleingeld herauskramen, auf das Ticket warten und schnell wieder zum Bus. Der fährt pünktlich um 11.40 Uhr los. Gerade noch geschafft.

Vier weitere Passagiere befördert der Bus, vorbei an der Rossmann-Filiale in der Eisenbahnstraße, an der mindestens zehn Leute mit Abstand Schlange stehen. Im Bus muss niemand Angst haben, anderen Menschen zu nahe zu kommen, die wenigen Mitfahrer wählen ihre Plätze mit Bedacht. Dann stört der grelle Piep-Ton des Stopp-Knopfes die Ruhe. Die Haltestelle Geschwister-Scholl-Straße, an der sich sonst Schüler drängen, ist verwaist. Ein Mann steigt aus. Niemand möchte einsteigen.

Zu viert geht es weiter über die Spreebrücke. Wieder schrillt der Stopp-Ton. An der Haltestelle Edis steigt ein Mann aus. Nur noch drei Passagiere. Ab dem Bahnhof-Süd bleibt nur der Busfahrer übrig. Am Fuchshof ist für ihn die Tour zu Ende. Jetzt heißt es umsteigen, wieder zurück in die Stadt. Beim Aussteigen ist der Bus Richtung Einkaufszentrum Nord bereits zu sehen. Zwei Passagiere betreten den Bus am Fuchshof in Fahrtrichtung Fürstenwalde. Am Steuer sitzt Adrian Stepie. Seit einem Jahr fährt er für die Busverkehr Oder-Spree GmbH. Jetzt führt er eine Liste, trägt ein, an welcher Station wie viele Passagiere einsteigen. Am Vortag waren es auf seiner Fahrt sechs, auch heute werden es lediglich vier Fahrgäste sein.

Für den 31-Jährigen Busfahrer sind Vorkehrungen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus getroffen. Für die Fahrer stehen Handdesinfektionsmittel, Einweghandschuhe und Atemschutzmasken zur Verfügung, wie eine Sprecherin der DB Regio AG mitteilt. Seit 2001 hält die Regiobahn 51 Prozent an der Busverkehr Oder-Spree GmbH. "Darüber hinaus werden die Fahrzeuge regelmäßig desinfiziert", so die Sprecherin.

Zudem gelte aufgrund der eingeschränkten Nutzung bis voraussichtlich 19. April der Ferienfahrplan. Wegen der Umstellung seien sie derzeit nur noch 30 Fahrer, sagt Busfahrer Stepie, zuvor seien es 40 gewesen. Wie sehr die Zahl der Fahrgäste gesunken ist, könne die Bahn nicht konkret beziffern. "Es ist jedoch deutlich erkennbar, dass aufgrund der aktuellen Situation seit einigen Wochen weniger Fahrgäste in unseren Bussen mitfahren", erklärt die Bahnsprecherin. Das Angebot werde im Moment vor allem von Senioren, zum Zwecke des Arztbesuches und zum Einkauf, sowie von Berufspendler genutzt. Auf die Frage, wie die geringen Fahrgastzahlen sich auf die finanzielle Lage der Busverkehr Oder-Spree GmbH auswirkt, ließen sich noch keine validen Aussagen treffen, erklärte die Sprecherin der Deutschen Bahn.

Missverständnis um Busstrecke

Die Fahrplanänderung kann für einige Verwirrung sorgen, wie Sabine Thuss erfahren musste. "Wir waren drei Leute, die von Fürstenwalde nach Heinersdorf wollten", berichtet sie. Doch in Arensdorf sei für sie Schluss gewesen. Dort hätten sie aussteigen müssen, da der Bus als Rufbus unterwegs sei und sie ihn für die Weiterfahrt eine Stunde im Voraus bestellt gehabt haben müssten. Dabei sei der Bus zur regulären Fahrzeit abgefahren, sagt Thuss. Nicht jeder könne die sieben Kilometer laufen. Die Gruppe hatte Glück und wurde privat abgeholt und das letzte Stück gefahren.

Auf Nachfrage versicherte die Bahnsprecherin, dass für die Verbindung von Fürstenwalde nach Heinersdorf der Regelfahrplan gelte. Lediglich für eine Fahrt nach Behlendorf müssten sich die Fahrgäste bis 60 Minuten vor Abfahrt unter 03361 556160 beim Rufbus anmelden. Die Anmeldung sei auch möglich, wenn man nur alleine unterwegs ist.