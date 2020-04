Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel Für den Stadtteil Hohenstücken wird derzeit das Verstetigungskonzept fortgeschrieben. Das ist wichtig, um auch in den kommenden Jahren an dem Städtebauförderprogramm zur Sozialen Stadt weiter teilhaben zu können. Bei der Bearbeitung des Konzepts wird der Fachbereich Stadtplanung der Stadtverwaltung von der B.B.S.M. – Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH unterstützt.

Unbedingt sollen in das Konzept auch die Meinungen und Ideen der Bürger einfließen. Weil wegen der Corona-Pandemie die ursprünglich geplante Bürgerveranstaltung mit Oberbürgermeister Scheller am 19. März nicht stattfinden konnte und auch die weitere persönliche Bürgerbeteiligung erschwert sein wird, hat die Stadtverwaltung jetzt eine Online-Befragung eingerichtet. Alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Hohenstücken sind herzlich eingeladen, über die Online-Befragung Ihre Hinweise und Vorschläge zur Entwicklung des Stadtteils zu äußern. Die Daten werden anonym erhoben und eine Registrierung ist nicht notwendig. Die Online-Befragung ist zugänglich über den Link www.stadt-brandenburg.de/buergerbefragung-hohenstuecken

Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils Hohenstücken, die über keinen Internetzugang verfügen, kann der Fragebogen per Post zugesandt werden. Nähere Informationen dazu erteilt die Firma B.B.S.M. unter der Telefon-Nummer 0331/289970.