Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Aufgrund von Schänden in der Fahrbahndecke ist eine Fahrbahninstandsetzung in der Döberitzer Straße zwischen der Straße der Einheit und der Rotkehlchenstraße in Falkensee dringend notwendig. Da in diesem Abschnitt nur eine Fahrbahnbreite von 5,50 Meter vorliegt und es keine Ausweichmöglichkeiten aufgrund von Leitplanken und des vorhandenen Gehwegs gibt, muss die Straße vom 14. bis 18. April voll gesperrt werden. Denn die Schäden liegen vor allem in der Mitte der Fahrbahn, wie es von der Stadtverwaltung heißt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Mit den Arbeiten beauftragt ist die Falkenseer Firma Rausch Straßen- und Tiefbau GmbH.