Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein Fehlalarm zur Mittagszeit im Louise-Henriette-Center in Oranienburg hat am Karfreitag die Feuerwehr auf Trab gehalten.

"Es wurde über die Brandmeldeanlage ein Alarm gemeldet", bestätigte Einsatzleiter Michél Müller von der Feuerwehr. Die Kameraden rückten daher in großer Zahl und mit mehreren Fahrzeugen an, auch ein Drehleiterfahrzeug war vor Ort. "Aufgrund der Größe des Gebäudes und der zu erwarteten Gefahrenlage waren wir dementsprechend vorbereitet", so Müller. Vor Ort entpuppte sich der Alarm jedoch als technischer Fehler. "Zum Glück", so Müller, der anschließend auf die Suche nach der fehlerhaften Stelle ins Gebäude ging.