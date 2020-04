red

Brück #kaufinbranne näht in Brandenburg unverdrossen Gesichtsmasken. Ein paar davon übergab jetzt die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann als Solidaritätsgeschenk an Amtsdirektor Köhler und Pfarrer Kautz. Sie tat das am "Stoffumschlagplatz" in der Lambertuskirche. Nun werden die Masken über "Brück hilft 2.0" verteilt. Die Nachfrage ist groß. Aber auch die Brücker Näherinnen sind fleißig am Werk und vielleicht kann bald ein Geschenk nach Brandenburg gehen.