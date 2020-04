MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Scheune und eins der typischen älteren Booßener Häuser mit Holzverschalung an der oberen Etage im Lebuser Weg in Booßen waren in der Nach zum Karfreitag vollständig ausgebrannt.

Der Hausbesitzer, der am Freitagvormittag am Ort des Geschehens anzutreffen war, hatte in der Nähe in einem anderen Haus übernachtet, das ebenfalls ihm gehöre. Gegen 2 Uhr sei er wie die anderen Anwohner von Feuerwehrsirenen aus dem Schlaf gerissen worden. "Hätte ich im Haus geschlafen, weiß ich allerdings nicht, ob ich rausgekommen wäre", sagt er. Wie es zu dem Feuer kam, könne er sich nicht erklären.

Booßens Ortsvorsteherin Marion Krüger war am Freitagvormittag ebenfalls vor Ort und sagte dem Betroffenen Unterstützung zu. Ein Dach über dem Kopf hat der Mann glücklicherweise.

Zur Brandursache gab es laut Polizeiinspektion Oder-Spree am Freitag noch keine Erkenntnisse. Eine Untersuchung soll heute stattfinden. Auch die Bausubstanz muss geprüft werden. Danach entscheidet sich, ob der Bau komplett abgerissen werden muss.