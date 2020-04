BRAWO

Brandenburg an der Havel Mit der Aktion "Dankeschön für unsere Heldinnen und Helden" will die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) Menschen ehren, die in diesen schweren Zeiten Außergewöhnliches leisten und dafür sorgen, dass der Alltag weiter funktioniert. Ob in medizinischen Bereichen, im Einzelhandel oder in ehrenamtlichen Institutionen – es gibt zahllose Beispiele, wo sich Heldinnen und Helden für ihre Mitmenschen gerade auch in diesen Tagen aufopfern. Jeder kann mitmachen und seine persönliche Heldin oder seinen persönlichen Helden per E-Mail an dialog@mbs.de mit dem Betreff "Helden" vorschlagen.

Einfach den Namen, die Kontaktdaten des Helden und eine kurze Begründung für die Nominierung abgeben. Bis Ende April werden dann wöchentlich unter den Einsendungen als Dankeschön sieben Jahreslose der Lotteriegesellschaft der ostdeutschen Sparkassen im Wert von je 60 Euro verlost.

Jeder Gewinner hat zusätzlich 15 Chancen auf attraktive Geld- oder Sachpreise im Jahr. Ganz nebenbei fließt ein Anteil aus dem Gegenwert des Loses in den regionalen Zweckertrag, der soziale Projekte vor Ort unterstützt – also ein Gewinn in mehrfacher Hinsicht. Wer die Heldin oder der Held sind, wird auf Facebook bekanntgegeben.