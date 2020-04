MOZ

Oberhavel (MOZ) Pünktlich zu den Feiertagen hat die Kreisverwaltung die Zuwendungsbescheide zur Unterstützung des Kinder- und Jugendsportes im Rahmen der Sportförderrichtlinie versendet.

"Aktuell steht der Vereinssport aufgrund der Corona-Krise zwar still, aber sobald er wieder anlaufen kann, können alle Vereine, die eine Förderung beantragt haben, auf die Gelder zurückgreifen", freut sich Matthias Rink, für die Sportförderung verantwortlicher Dezernent. "Viele Vorstände nutzen diese Zeit auch, um Sport- und Spielgeräte neu anzuschaffen oder die bestehenden mit den ausgezahlten Mitteln auf Vordermann zu bringen. So kann sich der Nachwuchs in jedem Fall doppelt auf die Rückkehr in den Sportverein freuen: endlich wieder Training mit gleichaltrigen Freunden und beste sportliche Voraussetzungen", so Rink.

Auch 2020 werden insgesamt 150 000 Euro zur Förderung des Kinder- und Jugendsports ausgeschüttet. Der Landkreis Oberhavel hat insgesamt 109 Anträge für 9 963 Kinder und Jugendliche erhalten. Es werden im Spitzenbetrag 16,34 Euro ausgezahlt. Ab dem 201. Kind/Jugendlichen bekommen die Vereine jeweils 8,17 Euro überwiesen und ab dem 301. Kind/Jugendlichen noch 4,09 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten 110 Vereine die Förderung für 10 163 Kinder und Jugendliche beantragt; der Spitzenbetrag lag 2019 bei 16,25 Euro.

Der Festbetrag für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird gestaffelt berechnet. Vereine mit bis zu 200 Kindern und Jugendlichen erhalten einen Fördersatz pro Mitglied bis 18 Jahre in Höhe von 100 Prozent. Ab dem 201. bis zum 300. Mitglied beträgt der Fördersatz 50 Prozent und ab dem 301. Nachwuchsmitglied beträgt der Fördersatz 25 Prozent. Die Antragsfrist endete am 1. März. Der Landkreis stellt im Rahmen der Sportförderung jährlich 150 000 Euro für die Kinder- und Jugendförderung bereit.

Für die Projektförderung stehen jedes Jahr insgesamt 100 000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Bis zum 31. Januar hatten die Sportvereine die Möglichkeit, Projektanträge für das erste Halbjahr zu stellen. Insgesamt sind 226 Anträge eingegangen.

"Für die Projektförderung des 1. Halbjahrs wird derzeit eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in der Kreisverwaltung haben in den vergangenen Wochen andere Aufgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie übernommen. Da der Spielbetrieb gerade ausgesetzt ist, bitten wir die Vereine noch um ein wenig Geduld bei der Vergabe. Wir versichern aber, dass auch diese Mittel rechtzeitig ausgezahlt werden", so Matthias Rink.

Anträge für das zweite Halbjahr 2020 können bis zum 31. Juli eingereicht werden. Nähere Informationen finden Sportvereine auch auf der Webseite www.oberhavel.de/sportförderung