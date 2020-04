DPA

Osnabrück (dpa) Der aus Russland stammende Schauspieler und neue "Tatort"-Kommissar Vladimir Burlakov (33) hat nach eigenen Worten Eigenschaften, die oft als typisch deutsch bezeichnet werden.

"Ich bin immer wahnsinnig pünktlich, das ist mir sehr wichtig. Ich bin auch sehr ordentlich, fast schon pedantisch, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das was Deutsches ist oder ich einfach nur einen an der Waffel habe", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Er lege auch Wert auf Manieren, "zum Beispiel darauf, dass man sich im Restaurant leise unterhält und nicht zu laut wird, auch wenn man zu viert oder zu fünft ist".

Burlakov wuchs bis zu seinem neunten Lebensjahr in Moskau auf, ehe er mit seiner Familie nach Deutschland kam. Er nannte sich einen "Deutschen mit russischer Seele". Am Ostermontag ist Burlakov zum ersten Mal zusammen mit Daniel Sträßer als neues "Tatort"-Team in Saarbrücken im Krimi "Das fleißige Lieschen" zu sehen.

Ab 16. April hätte er für seinen zweiten Saarbrücker "Tatort" vor der Kamera stehen sollen, doch die Dreharbeiten wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Burlakov hat dafür Verständnis: "Wir arbeiten nun mal in einer Branche, in der es sich so gar nicht vermeiden lässt, dass man sich näher kommt, sei’s beim Verkabeln, bei der Kostümprobe oder in der Maske." Der Verzicht sei "zwar eine superharte Maßnahme, aber absolut richtig und nachvollziehbar".

Die freie Zeit vertreibe er sich in seiner Berliner Wohnung mit sozialen Netzwerken, Kontakten zu Familie und Freunden, Fitness-Training, Filmen und Talkshows.