Elke Kögler

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Kaninchen ist in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, in der Zeit von 20 bis 7 Uhr, von einem Unbekannten in Hohen Neuendorf gestohlen worden.

Das Tier befand sich auf dem Grundstück einer 41-jährigen Bewohnerin. Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter das Kaninchen mit Möhren aus seiner Box gelockt. Polizisten konnten auf dem Grundstück entsprechende Spuren sichern. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.