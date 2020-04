Die achtjährige Greta, Tochter von Jacqueline Eckardt, konnte beim Brotbacken ganz praktisch das Rechnen mit Maßeinheiten üben. In loser Folge gibt Frankfurts Kinderbeauftragte Tipps, wie Eltern die Zeit mit ihren Kindern in Coronazeiten zu Hause sinnvoll nutzen können. © Foto: Jacqueline Eckardt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zeit, die Familien jetzt vor allem zu Hause verbringen, kann genutzt werden, um Neues zu lernen und Dinge selbst herzustellen. Brot, Brötchen oder Kuchen zu backen, bietet sich an, um gemeinsam mit den Kindern etwas zu tun, findet Jacqueline Eckardt, Kinderbeauftragte der Stadt. Ihre achtjährige Tochter Greta probierte sich an einem Brotrezept aus, das sie mit den Stadtboten-Lesern teilen möchte (siehe Rezept im Infokasten).

"Die Kinder können dabei abschätzen, rechnen, Maßeinheiten üben", zählt Jacqueline Eckardt die Lerneffekte auf. Vor allem komme am Ende aber ein tolles Ergebnis heraus, das in der Familie wertgeschätzt wird. "Der Stolz und Glanz in den Augen, wenn die Familie sagt, dass es gut schmeckt, ist Dank genug für die Kinder", berichtet sie aus eigener Erfahrung. Das motiviere die Kinder dann auch, sich weiter auszuprobieren. Die Eltern seien gefordert, das dann auch zuzulassen.

Etwas Positives mitnehmen

Wenn die Kinder stolz auf ihr Werk sind, bewirke das auch viel beim Thema Selbstbewusstsein. Außerdem seien solche Beschäftigungen dafür geeignet, dass die Corona-Krise nicht nur mit Negativem in der Erinnerung der Kinder bleibt. Die Zeit miteinander nutzen und Highlights in den Alltag einbauen, können bedeuten, etwas Positives aus der Zeit mitzunehmen.

Da Trockenhefe vielerorts ausverkauft ist – ähnlich wie auch schon bei Toilettenpapier und Mehl der Fall – betont Jacqueline Eckardt, dass auch Frischhefe geeignet ist. Das Rezept an sich sei sehr einfach und auch jüngere Kinder würden das Backen gut hinbekommen. Es reicht schon, wenn Eltern einfach dabei sind, ein paar Tipps geben und das Ganze beaufsichtigen.

Zu Zweit könne man das Brot natürlich auch backen. "Aber es ist schön, wenn jeder zu Hause mal eine Sonderzeit bekommt, in der die Person im Mittelpunkt steht", sagt Jacqueline Eckardt. Bei den Eckardts durfte zuerst die jüngere Tochter das Brot backen, die ältere Tochter dann ein Bananenbrot für die ganze Familie.

Jacqueline Eckardt betont, dass gemeinsames Backen Qualitätszeit ist. "Wann hat man so viel Zeit mit den Kindern, außer am Wochenende?", fragt sie. Und am Wochenende gehe es dann doch schneller, selbst zu backen. Ein Brot zu machen sei zeitintensiv. "Man muss sich die Zeit nehmen und sie den Kindern schenken", sagt sie. Und man könne den Kindern Dinge mit auf den Weg geben, die sonst oft auf der Strecke bleiben, etwa, warum kein reines Weißbrot gebacken, sondern anderes Mehl dazu gemischt wird. Die kleinen Bäcker könnten sich überlegen, ob das Brot rund oder oval werden soll, sehen die unterschiedlichen Aggregatzustände. "Das sind Dinge, die etwas erlebbar machen – das haben Kinder häufig nicht mehr so oft." Und: Ein gekauftes Brot schmecke vermeintlich genauso gut. "Aber selbstgemacht schmeckt viel besser. Da ist ganz viel Liebe dabei."

Kommende Woche geht es mit den Tipps weiter. Dann stellen wir eine kreative Schatzsuche in den eigenen vier Wänden vor.