Langewahl Am späten Donnerstagnachmittag hielten die Beamten eine 18-jährige Moped-Fahrerin in der Streitberger Straße an und stellten bei der Kontrolle fest, dass sich am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen befand.

Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Vater der Fahrzeugführerin dieses Gefährt gerade erst selbst aus verschiedenen Zweiräder montiert hatte, folglich eine Straßenzulassung für das Gefährt überhaupt nicht vorlag. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der dort verbaute Motor nicht der sonst üblichen 50ccm-Klasse entsprach, sondern von einem "Pocketbike" stammte und 125ccm hatte. Für diese Hubraumklasse besaß die Fahrzeugführerin nicht die entsprechende Führerscheinklasse. Nun erwarten Vater und Tochter jeweils ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bzw. Fahren ohne Führerschein.