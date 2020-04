Odin Tietsche

Nassenheide (MOZ) Durch einen Zufall hat ein Angler in der Nacht zu Karfreitag einen Waldbrand in Nassenheide entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Der Mann war gegen 23.15 Uhr auf dem Rückweg vom Angeln, als er die Flammen auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Areal an der Hohenbrucher Chaussee sah. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnten den Waldbrand schnell unter Kontrolle bringen und in den Nachtstunden schließlich löschen. Die kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Ursache des Feuers, eine Brandstiftung kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ob es einen Zusammenhang zu der Serie der absichtlich gelegten Waldbrände in der Region gibt, ist noch unklar.

Bereits seit Monaten sind Städte und Gemeinden auf der Jagd nach einem mutmaßlichen Feuerteufel, der in der Region schon mehrere Waldbrände gelegt haben soll. Auch hohe Belohnungen wurden bereits ausgelobt, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu der Brandserie dauern indes weiterhin an.