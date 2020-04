MOZ

Oberhavel (MOZ) In Oberhavel sind bislang insgesamt 155 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: 10. April, 12 Uhr). Dies teilte der Landkreis am Karfreitagnachmittag mit.Davon befinden sich 75 Personen derzeit in häuslicher Quarantäne, 13 Personen müssen stationär behandelt werden. 63 Personen sind bereits geheilt, vier Personen sind verstorben.

1100 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 898 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 202 Personen steht das Testergebnis noch aus. Außerdem wurden 612 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Covid-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hohen Neuendorf (26), Hennigsdorf (24), Oranienburg (26), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (15), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (8), Leegebruch (5), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (4) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es hingegen noch keine gemeldeten Covid-19-Fälle.