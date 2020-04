Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Martin ist der Fachmann für Geldwäsche in seiner Bank. Den Job macht er offensichtlich zu gut. Denn er wird in die Provinz strafversetzt.

Ausgerechnet die Gegend, in der er aufgewachsen ist, wird sein neuer Wirkungskreis. Doch wirklich willkommen ist der junge Mann hier nicht. Die Kollegen wirken eher reserviert, der Bruder gar abweisend. Nur der alte Kumpel Earl ist erfreut. Er ist es dann auch, der Martin zu Geschäften mit Krypto-Währungen überreden will. Und als man in den Weiten des World Wide Web so die Möglichkeiten auslotet, stößt der Compliance-Spezialist auf Unregelmäßigkeiten, die offensichtlich in seiner Bankfiliale ihren Ausgangspunkt haben und zur Russenmafia führen. Als Earl aussteigen will, ist es längst zu spät. Doch wieder einmal zeigt sich, das Blut dicker als Wasser ist. Denn obwohl Martin damit nicht gerechnet hat, hilft ihm im entscheidenden Moment die Familie.

Keine Frage, aus den Zutaten Bank, Krypto und Russenmafia lassen sich gute Krimigeschichten stricken. Diese hier ist leider nur halbwegs gelungen. Zum einen liegt das an Beau Knapp. Sein Martin ist zwar ein sympathischer Typ, ja so eine Art Nerd, der sich in den ganzen Online-Geldgeschichten auskennt. Das nimmt man ihm ab. Aber im realen Leben kommt dieser Martin fast als Schlaftablette daher. Habitus und Charakterdarstellung sind nicht eben jugendlich frisch. Er läuft durch die Geschichte, als laste das ganze Elend dieser Welt auf seinen Schultern. Das allerdings muss nicht am Schauspieler liegen. Denn John Stalberg Jr. inszeniert seinen Thriller eben in diesem gemächlichen Tempo. Stets wartet der Zuschauer, dass die Handlung einen Gang hochschaltet. Das muss auch dem Regisseur aufgefallen sein, der zum Ende hin fast ins andre Extrem verfällt. Zudem weckt der Titel ein wenig falsche Hoffnungen. Denn mit virtuellem Geld hat die Handlung vergleichsweise wenig zu tun. Krypto ist eher nur der Aufhänger.

Andererseits gefällt die Geschichte aber von der Anlage her, dass Martin in seine alte Heimat zurückkehrt und sich deutlich weiter als die ehemaligen Weggefährten entwickelt hat. Dieser Aspekt zählt zu den Pluspunkten der sonst durchschnittlichen Handlung.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 105 Minuten; Verleih: Koch: Regie: John Stalberg Jr.; Beau Knapp, Luke Hemsworth, Jill Hennessy; USA 2019