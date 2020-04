MOZ

Ostprignitz-Ruppin Die Beamten sind darauf eingestellt, dass es über das verlängerte Osterwochenende einige Zusammenkünfte geben könnte. Bislang ist es aber offenbar ruhig geblieben. Wie es aus der Dienststelle der Polizeiinspektion in Neuruppin hieß, sind am Gründonnerstag keinerlei Osterfeuer, größere Grillapartys oder andere Treffen gemeldet worden. Auch am Freitag blieb es bis zum späten Nachmittag ruhig. Nur zweimal musste eine Streife ausrücken weil Zeugen unerlaubte Versammlungen meldeten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Fehlmeldungen, weil die Personenzahl nicht zu hoch war oder aber es sich bei den Gruppen um Familien handelte. "Die Leute sind eher übersensibilisiert und melden Dinge, wo es gar nicht nötig wäre", hieß es aus der Inspektion.