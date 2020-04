Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Etliche Laufveranstaltungen fallen dieser Tage der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Doch nun können die Läufer der Region auch während der Zwangspause auf Punktejagd gehen.

Marco Fiedler macht es möglich. Der Hennigsdorfer, Cheforganisator der EMB-Laufcup-Serie, ruft eine virtuelle Rad- und Laufliga ins Leben. Diese begann schon am Karfreitag. "Bis zum 1. Mai haben die Teilnehmer nun die Gelegenheit, fünf verschiedene Lauf- und drei Radstrecken zu absolvieren", kündigt der Initiator an. Um den amtlichen Vorgaben gerecht zu werden, kann jeder "da laufen und fahren, wo er möchte". Über die Eventseite laden die Teilnehmer ihre Ergebnisse hoch. Wie in den bekannten Cup-Wettbewerben werden dann an die besten Teilnehmer der Altersklassen (in diesem Fall an die Top 30) Punkte vergeben.

Mit dem Fahrrad können Wettbewerbe von 25 und 50 sowie 100 Kilometern absolviert werden. Auf Läufer warten Distanzen von 400 Metern bis zur Halbmarathon-Distanz. "Es gibt reine Rad- sowie Laufwertungen, aber auch eine Kombination", sagt Fiedler. Er hofft, dass so für jeden etwas dabei ist. "Ich bin auf die Resonanz gespannt. Fairness und Spaß am Sport stehen bei der virtuellen Rad- und Laufliga im Vordergrund." Um in die Laufliga-Wertung zu kommen, muss man im vorgegebenen Zeitraum mindestens vier von fünf Strecken laufen. Im Radbereich sind zwei von drei Events erforderlich. Bei der kombinierten Wertung müssen von sechs der acht Wettbewerbe Ergebnisse geliefert werden. "Wer sieben der acht Strecken absolviert, erhält fünf Bonuspunkte. Wer alle acht Strecken schafft, zehn." Das Event wird kostenfrei veranstaltet. "Alle haben die Möglichkeit, beim Ergebnis-Upload eine Spende zu hinterlassen", so Fiedler. Das Geld geht an die Abteilung Leichtathletik des SV Stahl Hennigsdorf.

Info: https://events.larasch.de/virtuelle-rad-und-lauf-liga/info