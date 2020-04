GZ

Gransee (MOZ) Trotz Corona – Freude herrscht in den Kitas des Amtes Gransee und Gemeinden. Liebevoll denken die Erzieherinnen und Erzieher an die Kinder in der Notfallbetreuung, wie die Amtsverwaltung mitteilte. Ob beim Backen, Dekorieren oder Ostereiersuchen, den Kindern gehe es gut. Nur eins vermissen sie sehr – ihre Freunde. Zum Glück gebe es noch weitere, die an die Kinder denken. Dank gelte dem Lebensmittelhandel "Nah und gut" von Roland Hinz, der kleine Überraschungen für sie packte und zum Naschen für die "Großen" gab es auch etwas.