Michel Nowak

Storkow Ununterbrochen rollen die Transportbänder mit Hühnerbeinen, -flügeln oder -filets durch die auf null Grad gekühlte Lagerhalle nahe Storkow.

Die Auftragslage bei Plukon, vor allem bekannt für seine Marke "Friki", ist so gut wie lange nicht. Während der Corona-Krise wird offenbar auch deutlich mehr Hähnchenfleisch gekauft. "Viele frieren sich das ein", sagt Qualitätsmanagerin Monika Rumm. Zuletzt kam auch noch das Ostergeschäft hinzu.

Laut Unternehmensleitung arbeiten die mehr als 320 Beschäftigten am Limit. Dabei haben gerade die polnischen Pendler – sie stellen immerhin fast die Hälfte der Belegschaft – eigene Sorgen. Tomek Podjaski, seit acht Jahren Mitarbeiter in Storkow, kann nicht mehr so einfach die Grenze passieren. "Ich habe eine schwangere Frau und ein kleines Kind zuhause", sagt der Schichtleiter. "Sie sind jetzt allein und das ist schon schwer." Viele seiner Kollegen stünden vor einer ähnlichen Situation.

Hotelzimmer für die Mitarbeiter

Ein Teil der Plukon-Mitarbeiter ist deshalb bereits dauerhaft in Polen geblieben. Für 65 weitere hat die Geschäftsführung Hotelzimmer in Bad Saarow und Fürstenwalde gebucht. Fürs Erste konnten so Engpässe verhindert werden, allerdings mussten einige weniger gefragte Produktlinien zwischenzeitlich aus dem Programm genommen werden. "Die Produktion hatte sich zusätzlich verdreifacht, das war schon ein Stück weit Ausnahmezustand", so Monika Rumm, "auch wenn die Arbeitsbereitschaft groß ist, viele Mitarbeiter sind an der Belastungsgrenze." Mit einer kostenfreien Frühstück- und Mittagsversorgung in der Werkskantine versucht die Leitung, die Motivation zu stärken.

Dennoch bleibt unklar, wie lange die polnischen Pendler auf ihr Zuhause verzichten wollen. Das sei individuell unterschiedlich. Auch, weil nun die für Polen traditionell sehr wichtigen Osterfeiertage anstehen. Bei einem Grenzübertritt müssten die Plukon-Mitarbeiter nach den aktuell geltenden Regeln der Warschauer Regierung zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Rückkehr zur Arbeit in Storkow wäre damit vorerst versperrt. Für Werkleiter Peter Schenk wäre das so etwas wie ein Horrorszenario. "Da wollen wir erst mal noch nicht dran denken", sagt er, "wir sind jetzt in Gesprächen mit den polnischen Mitarbeitern. Verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass sie dann auch hierbleiben."

Schichtleiter Tomek Podjaski will sich noch nicht festlegen, wie lange er seine schwangere Frau und sein Kind allein lässt. Es sei ja auch unklar, wie die polnische Regierung weiter vorgehe: "Ich warte jetzt erst mal ab, wie sich das ganze entwickelt."

130 000 Hähnchen täglich

Welche Bedeutung das Storkower Werk für die Region und auch für die Versorgungssicherheit hat, zeigt sich an einer Zahl: Knapp 130 000 Hähnchen werden hier täglich geschlachtet und für die Frischetheken der Supermärkte zerlegt. Das bedeutet viel Arbeit für verschiedene Berufsgruppen – von Lagermitarbeitern über Elektriker bis zu Lebensmitteltechnikern. Nach Ansicht von Werkleiter Peter Schenk braucht der Betrieb dringend personelle Verstärkung. Das könnten auch Interessierte aus anderen Bereichen sein. "Wir müssen natürlich jeden erstmal anlernen", so der Geschäftsführer, "aber wichtig ist, dass wir überhaupt Leute bekommen." Im schlimmsten Fall müsste der Storkower Geflügelschlachthof die Produktion drosseln. Im besten Fall geht die Arbeit – mit bisherigen und neuen Beschäftigten – durch die Krise hindurch weiter.