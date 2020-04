Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Seit 19. März ist im Rathaus unter der Nummer 03364 566120 eine Service-Hotline geschaltet. Über die bisherigen Erfahrungen sprach Stefan Lötsch mit Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerservice.

Frau Harz, wie viele Anrufe gehen im Schnitt ein?

Die Anforderungen sind sehr unterschiedlich: Mal herrscht relative Ruhe und dann gibt es wieder Zeiten, wo der Hörer noch nicht richtig aufgelegt ist und es schon wieder klingelt. Wir haben am 19. März begonnen und sind jetzt bei 446 Anrufen.

Gibt es Themenschwerpunkte, die nachgefragt werden bzw., was wird nachgefragt?

Die Auswertung der Anrufe zeigt, dass es nach wie vor viele Themen sind, welche das Einwohnermeldewesen, oder auch das Standesamt betreffen. Aber auch andere Sachverhalte: Einhaltung der Regelungen der VO, Bitten nach Hilfen, was ist bei Umzügen oder geplanten Handwerksleistungen zu beachten. Häufiger kommen jetzt auch Fragen nach den Verhaltensregeln, deren Kontrollen und in diesem Zusammenhang auch danach, was erlaubt ist. Jetzt kommen aber auch Fragen woher man Masken für den Mundschutz bekommen kann. Hier kann ich gleich mal mitteilen, dass wir in der Verwaltung keine Masken vorrätig haben, keine ausgeben und auch keine Koordinierung von Bezugsmöglichkeiten usw. vornehmen können.

Wie weit kann bzw. konnte die Stadt helfen?

Wir haben gegenwärtig keine unbeantworteten oder ungeklärten Sachverhalte aus dem Servicetelefon. Die Kollegen verfügen über die wichtigen aktuellen Informationen, suchen Kontakt zu zuständigen Stellen oder erteilen Auskünfte, wie diese erreicht werden können. Angelegenheiten, die in unserer Verwaltung erledigt werden müssen, werden in den jeweiligen Aufgabenbereich weitervermittelt. Wenn eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, gibt es einen Rückruf. Die Arbeit am Servicetelefon ist eine ziemliche Herausforderung!