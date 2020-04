Berlin Erinnert sich noch jemand an das Megathema des vergangenen Jahres? So hitzig der Streit über Sinn und Unsinn von Klimapolitik ausgetragen wurde, so ruhig ist es um die Energiewende geworden, seitdem Deutschland in der Corona-Krise steckt. Völlig zu Recht genießt die Eindämmung von Covid-19 momentan höchste Priorität. Doch wird sich das schon bald ändern, eine neue Debatte bahnt sich an. Die Frage, um die sie sich dreht, lautet: Wie klimafreundlich kommt Deutschland aus der Krise?

Industrieverbände und manche Wirtschaftspolitiker wittern bereits ihre Chance auf eine klimapolitische Konterrevolution. Sie fordern, die Einführung des CO2-Preises zu verschieben, Grenzwerte für Autos nicht weiter zu verschärfen oder anders ausgedrückt: es in der Rezession doch einfach mal gut sein zu lassen mit dem Klimagedöns. Diese verheerend kurzsichtige Argumentation könnte jedoch falscher gar nicht sein.

Deutschland und andere Staaten werden schon bald Milliardensummen ausgeben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Es geht um Investitionen, die die Gesellschaft für lange Zeit finanziell binden werden. Wird dieses Geld falsch ausgegeben, wäre das fatal. Niemand braucht jetzt eine Abwrackprämie wie nach der Finanzkrise 2009, in deren Folge sich CO2- und Stickoxidwerte ein fröhliches Verschmutzungs-Stell-dich-ein in deutschen Städten gaben. So ein Unsinn darf sich nicht wiederholen.

Würde man hingegen Geld investieren, damit Stahl- und Chemieprodukte umweltfreundlicher hergestellt werden, hätte die heimische Industrie einen enormen Wettbewerbsvorsprung gegenüber der Konkurrenz. Anders als manch Politiker und Lobbyist haben die Unternehmen das bereits begriffen. Von ihnen sind Forderungen nach lascheren Umweltvorgaben nicht mehr zu vernehmen. So weiß VW etwa ganz genau, dass es in der Elektromobilität jede Menge Boden gutzumachen gilt. Auch hier wäre das Geld sinnvoll investiert. Das gleiche gilt für die digitale Infrastruktur, um die es vielerorts noch immer nicht besonders gut bestellt ist, was im Moment viele Angestellten im Homeoffice feststellen dürften. Es wäre keine Raketenwissenschaft, jetzt ein nachhaltig wirksames Konjunkturpaket als Teil eines europäischen Green Deals zu schnüren, mit dem die deutsche Wirtschaft gestärkt aus der Krise kommt.

Von dem Plan abzurücken, wäre hingegen ein Fehler von epochaler Tragweite. Klimaschutz ist kein Luxus, den man sich in guten Zeiten leistet und in schlechten eben nicht. Die gegenwärtige Pandemie zeigt, wie fragil unsere zivilisatorischen Strukturen sind und was passieren kann, wenn man sich nicht auf Szenarien vorbereitet, vor denen Wissenschaftler warnen. Biologen und Virologen machen seit Jahren darauf aufmerksam, dass je mehr Urwälder zerstört werden und je stärker der Mensch ins Tierreich eindringt, umso wahrscheinlicher globale Viruskatastrophen werden. Genauso warnen Klimaforscher seit Jahrzehnten vor dem menschengemachten Klimawandel. Es ist höchste Zeit, sie ernst zu nehmen.

