Conradin Walenciak

Fürstenwalde Das für den 16. bis 18. Mai geplante Stadtfest findet nicht statt.

Diese Entscheidung hat der Fürstenwalder Bürgermeister Matthias Rudolph am Donnerstag in einer Videoansprache verkündet. "Großveranstaltungen werden das Allerletzte sein, was wieder ermöglicht werden wird", erklärte er und versprach: "Wir feiern nach – und zwar nach der überstandenen Pandemie."

Danach appellierte Matthias Rudolph an die Bürger, Ostern nicht im großen Kreis zu feiern. "In diesem Jahr wird es das Wichtigste sein, genau das nicht zu tun, was wir üblicherweise über Ostern tun." Aber Entschleunigung könne auch mal schön sein. "Genießt die Zeit mit eurem engsten Familienkreis."