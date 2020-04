Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Mit Stand Donnerstagmittag hat es keine weiteren Fälle einer Covid-19-Erkrankung im Landkreis Uckermark gegeben. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Nach den bisherigen Laborbestätigungen sind insgesamt 24 Personen erkrankt. Die Einzelfälle befanden sich in verschiedenen Regionen der Uckermark.

Um einschätzen zu können, wie sich das Pandemiegeschehen aktuell darstellt, ist es aber auch wichtig zu wissen, wie viele Personen die Krankheit überstanden haben und wie viele Verdachtsfälle es gibt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind zwischenzeitlich elf Frauen und Männer genesen, ein Patient ist verstorben und weitere 119 Personen befanden sich zum gleichen Zeitpunkt in Quarantäne. Acht Patienten werden ambulant behandelt und betreut. Drei weitere sind in stationärer Behandlung im Landkreis Uckermark, zwei von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Ein weiterer Patient wird stationär außerhalb des Landkreises behandelt.

Genesen heißt nach Definition des Robert-Koch-Institutes, dass sie in den zurückliegenden 48 Stunden symptomfrei waren und mindestens 14 Tage seit Ausbruch der Krankheit vergangen sind.

Die durch Bund, Land und Landkreis erlassenen Verordnungen und "das vorbildliche Verhalten der Uckermärker" – insbesondere auch der Betroffenen – zeigen nach Einschätzung der Kreisverwaltung Wirkung und tragen dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Vor diesem Hintergrund dankt Landrätin Karina Dörk allen Bürgern für ihr Verständnis und ihr engagiertes Mitwirken: "Ich weiß wie hart und schmerzlich es ist, derart gravierende Einschnitte in das persönliche Leben hinnehmen zu müssen. Ostern ist traditionell ein Fest, das wir mit der Familie, mit Freunden, ja mit ganzen Dorfgemeinschaften zusammen feiern. In diesem Jahr ist alles anders, selbst auf Gottesdienste in den Kirchen müssen wir verzichten.

Aber auch uns Uckermärkern mangelt es nicht an Ideen. Wir finden andere Formen des Beisammenseins: über Telefon, Videochats oder mit Briefen und Bildern sind wir mit unseren Angehörigen und Freunden verbunden. So haben wir gute Chancen, auch in den kommenden Tagen und Wochen wohlbehalten durch die Krisenzeit zu kommen. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die auch über die Feiertage für unsere Gesundheit, Versorgung und Sicherheit im Einsatz sind. Ich wünsche allen ein schönes Osterfest."

Primeln mit Dankesbotschaft

Zu den besonders Geforderten zählen in diesen Tagen die Beschäftigten in den Gesundheitseinrichtungen. Sie freuen sich aber auch darüber, dass ihr Einsatz von vielen Menschen wahrgenommen und gewürdigt wird. So fand sich beispielsweise am Eingang des Prenzlauer Krankenhauses eine mit Primeln versehene Dankesbotschaft, in der alle Berufsgruppen aufgezählt werden. Vergangene Woche wurden zwei Torten für die Krankenhausbeschäftigten in der Rettungsstelle abgegeben. "Die Aufmerksamkeit, die unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Tagen auf diese und andere vielfältige Weise entgegengebracht wird, trägt zur Motivation jedes Einzelnen bei", sagt Krankenhausverwaltungsdirektorin Marita Schönemann.

Aber auch andere Berufsgruppen wie Essendienste, Müllfahrer oder Postboten erhalten in diesen Tagen kleine Aufmerksamkeiten.