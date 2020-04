Markus Pettelkau

Märkisch-Oderland/Barnim (Freier Autor) In Berlin und Brandenburg gibt es seit Mitte März doppelt so viele Anrufe wie sonst. "Das zeigt den Ernst der Lage", sagt Uwe Müller, Leiter der Berliner Dienststelle der kirchlichen Telefonseelsorge in Berlin. Derzeit dreht sich fast die Hälfte der Gespräche um das Coronavirus.

Wann kehrt wieder Normalität ein? Ist mein Job krisensicher? Es gibt viele Sorgen, Lösungen dafür sind nicht in allen Fällen in Sicht. Hier kommen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge ins Spiel. Sie hören zu, sprechen Mut zu und geben einem das Gefühl, nicht allein in dieser Welt zu sein.

Ursprünglich wurde die Telefonseelsorge in den 1950er-Jahren nach einem Suizid in Großbritannien ins Leben gerufen. Suizidgedanken spielen heute zwar immer noch eine Rolle, allerdings machen diese Anrufe gut sechs Prozent der Gesamtzahl aus, befindet Ulrich Falkenhagen, Leiter der Dienststelle in Frankfurt/ Oder.

Die Gründe für einen Anruf sind vielfältig. Die meisten, knapp 20 Prozent, geben als Grund Niedergeschlagenheit an. Das ergibt die anonyme Gesprächsstatistik. Gerade in Zeiten von "social distancing" nimmt die Bedrückung bei vielen Menschen doch zu. Die Nachfrage ist groß, sagt Falkenhagen: "Es kommen sechs- bis achtmal so viele Anrufe an, wie wir entgegennehmen können." Und das war schon vor der Corona-Krise so.

Die Anrufliste reicht von der älteren Dame über Personen, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden und jetzt keine Therapiesitzungen absolvieren können, bis hin zu Menschen in alltäglichen Konfliktsituationen.

Regionalität ist wichtig

Knapp die Hälfte der Anrufer ist zwischen 30 und 60 Jahren alt, jeder vierte ist älter als 60 Jahre, so die Erfahrung. Mindestens die Hälfte der Anrufer lebt allein.

30 Ehrenamtliche aus der Region Barnim/Märkisch-Oderland nehmen die Anrufe aus den beiden Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim entgegen. Hierbei sei es auch wichtig, dass die Menschen die Region kennen. "Einsamkeit ist in Berlin etwas Anderes als auf dem Dorf in Brandenburg. In Berlin leben viele Menschen in Platten, wo man seinen Nachbarn nicht kennt. Man ist quasi allein unter vielen. Auf dem Land werden die Menschen eher einsam, wenn Bekannte sterben oder vielleicht die Kinder auf der Suche nach Arbeit die Region verlassen müssen", erläutert Falkenhagen.

Von der Zentrale in Frankfurt/ Oder aus werden die Anrufe aus den Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim verwaltet. Der 24-Stunden-Dienst wird mit der Dienststelle in Cottbus geteilt. Insgesamt 70 Ehrenamtliche sind so rund um die Uhr im Einsatz. Das ist das Mindestaufgebot, um einen Rund-um-die-Uhr-Service bieten zu können. "Es ist aber personell immer ein wenig eng. Über weitere Freiwillige würden wir uns daher freue", wirbt Falkenhagen um Interessierte.

Zu wenig Freiwillige

Die Freiwilligen werden in rund 200 Ausbildungsstunden intensiv geschult, bevor sie ans Telefon dürfen. Dabei wird auch auf die persönliche Eignung der Bewerber geachtet, erzählt Falkenhagen. "Wir hören manchmal harte Geschichten. Da muss man psychisch selbst standfest sein. Es bringt niemandem etwas, wenn die Freiwilligen irgendwann selbst Probleme bekommen. Die Leute bleiben zudem anonym." Zum einen schützt man so die Ehrenamtlichen, zum anderen verleitet diese Anonymität auch zu mehr Offenheit im Gespräch. Die Atmosphäre ist ehrlich.

Die Ehrenamtlichen verpflichten sich für zwölf Stunden im Monat. Über die Inhalte der Gespräche müssen sie Stillschweigen bewahren. Wer sich für die Telefonseelsorge interessiert, muss also verlässlich und verschwiegen sein. Denn an dieser Arbeit und der Expertise der Mitarbeiter hängen die persönlichen Schicksale vieler Menschen.

Das Angebot der Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter den Telefonnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erreichbar. Zudem ist das Corona-Krisentelefon unter 030 403665885 eingerichtet worden.