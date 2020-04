Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Zahnärzte sind einfach hinten runtergefallen. Anders kann es sich Eberhard Steglich, Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg, nicht erklären, dass seine Kollegen bei den wenigen Lieferungen von Schutzmaterial nicht berücksichtigt wurden. Am Donnerstag sollten einige tausend Masken aus einer eigenen Bestellung endlich ankommen, dann wurde auch sie abgesagt.

Dass es ein Problem gibt, wurde in dieser Woche auch dem Gesundheitsministerium klar. Sprecher Gabriel Hesse räumte auf Nachfrage eine Versorgungslücke ein. Eigentlich sollte der Bund Material für alle praktizierenden Ärzte bestellen. Das wenige was kam, ging an die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Bestellungen des Landes sind für die Kliniken, die Testzentren und die Pflegeeinrichtungen bestimmt. Laut Hesse wollen die Länder sich nun noch einmal mit dem Bund über Lieferungen an Zahnärzte verständigen.

Eberhard Steglich erklärt, dass in vielen Praxen die Vorräte an Handschuhen, Kitteln, Mundschutz und Schutzbrillen zur Neige gehen. Bislang habe man sich gegenseitig ausgeholfen und in Nachbarländern geborgt. Aber nun stellt sich die Frage, ob die Bereitschaftsdienste in der kommenden Woche eingeschränkt werden müssen.

Etwa ein Dutzend der 1300 Zahnärzte in Brandenburg hat ihre Praxen bereits geschlossen – weil sie selbst oder ihre Angestellten eine Infektion mit dem Virus befürchteten. Das kann Jürgen Herbert, Präsident der Landeszahnärztekammer, nicht so recht verstehen. Es gibt keine andere Berufsgruppe, die so erfahren ist im Umgang mit Viren, sagt er. Jedes Jahr müssen die Zahnärzte mit Grippewellen umgehen und dafür sorgen, dass weder die Patienten noch sie selbst sich anstecken. Trotzdem scheint in der Bevölkerung eine große Unsicherheit zu herrschen und die Zahnärzte klagen, dass Termine abgesagt werden und die Praxen leer bleiben.

Gerade diejenigen, die neu im Beruf sind und Kredite abzuzahlen haben, könnten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, berichtet Jürgen Herbert. Er verweist darauf, dass bei Symptomen der Zahnarzt angerufen werden soll. Dann wird das weitere Vorgehen vereinbart.

Auch für den Fall, dass Menschen mit dem Coronavirus dringend behandelt werden müssen, ist vorgesorgt, berichtet Eberhard Steglich. An drei Kliniken mit Kieferchirurgie – in Cottbus, Eberswalde und Potsdam – sollen solche Fälle behandelt werden. Der 64-jährige Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, der auch noch ein Mal in der Woche selbst in der Praxis in Guben steht, nennt noch eine dritte Gruppe: "Kinder sind für mich immer Notfälle!"

Von den drei Notfallpraxen stehen zurzeit nur noch zwei zur Verfügung. Diejenige im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum musste schließen.