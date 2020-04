Mara Kaemmel

Erkner Über eine Osterüberraschung konnten sich am Karfreitag Mitglieder der Awo in Erkner freuen. Hans-Peter Hendriks, der die Ortsgruppe leitet, verteilte bis zum Mittag gemeinsam mit seiner Frau Sigrid gefüllte Tüten an 40 Senioren.

Der Inhalt: Schokohasen, Pralinen, ein Fläschchen Sekt und eine CD mit kirchlichen Osterliedern, die der Hobbymusiker selbst eingespielt hat. Bekannt ist Hans-Peter Hendriks für Gute-Laune-Musik, mit der er auf Veranstaltungen für Stimmung sorgt. "Kirchenlieder sind mal etwas anderes, als die Leute von mir gewohnt sind", erklärte er.

Normalerweise treffen sich die Awo-Mitglieder einmal im Monat im Heimatmuseum. Die Zusammenkünfte fallen wegen des Coronavirus zurzeit aus. Sigrid Hendriks erklärte: "Vielen Senioren fällt die Decke auf den Kopf, sie dürfen nicht mit ihren Familien, nicht mit ihren Enkeln feiern, da wollten wir ihnen Aufmerksamkeit schenken." Um Kontakt zu vermeiden, hängten sie die Gaben an Türklinken oder Gartenzäune. In dem beigelegten Ostergruß schrieben sie: "Bleibt gesund, auf Abstand und dann können wir uns bestimmt bald wieder persönlich treffen."