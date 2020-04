Peggy Lohse, Monika Rassek

Beeskow Seit Beginn des Krankheitsausbruchs wurden in Oder-Spree nach Angaben des Kreises insgesamt 95 Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt. 56 der erkrankten Personen sind inzwischen (Stand 9. April, 23:59 Uhr) geheilt. Damit sind mehr Infizierte wieder genesen, als aktuell erkrankt sind.

Diese positive Entwicklung führt das Gesundheitsamt auch auf die Kontaktbeschränkungen zurück. Man dürfe sich aber nicht täuschen lassen, betonte Amtsleiter Dr. Saldaña-Handreck: "Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, Maßnahmen zu lockern." Auch mit Blick auf die Osterfeiertage bleibt er streng: "Auch wenn das Wetter jetzt viel schöner wird und es immer schwieriger wird, sich zu Hause aufzuhalten, sollten wir nicht nachlässig werden und das eingeübte Verhalten nach der Eindämmungsverordnung konsequent auch über Ostern weiter umsetzen."

Was nicht erlaubt ist: Versammlungen, Ansammlungen und Aufenthalt an öffentlichen Orten bis 19. April (öffentliche Wege, Straßen, Plätze, Spielplätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen, Parks) Was erlaubt ist: notwendige Wege (Einkauf für täglichen Bedarf, Apotheken, Arbeitsplatz, medizinische und veterinärmedizinische Versorgung, auch Psycho- und Physiotherapie, Blutspenden), Wahrnehmung von Pflege alter, kranker und Menschen mit Beeinträchtigungen außerhalb von Einrichtungen sowie des Sorgerechts, Begleitung Sterbender sowie Beisetzungen in Familienkreis, Sport, Versorgung von Tieren