Frank Groneberg

Brieskow-Finkenheerd Für erhebliche Aufregung haben die Zettel gesorgt, mit denen das Finken­heer­der AfD-Mitglied Gerd Kanicke die Bürger zum Tragen von Masken aufgefordert hat.

"Wir haben bisher acht infizierte Mitbürger", ist auf den Zetteln, die der Rentner in die Hausbriefkästen im Ort geworfen hat, zu lesen. "Jetzt muß jeder Bürger einen Mund- und Nasenschutz tragen."

Viele Menschen nahmen an, es handle sich um eine behördliche Anordnung. Doch das stimmt nicht. Kein Mensch in Deutschland ist dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen. Und es stimmt auch nicht, dass es in Brieskow-Finkenheerd so viele Infizierte gibt. Richtig ist, dass sich im gesamten Amt Brieskow-Finkenheerd bisher neun Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infizert haben, sechs von ihnen sind inzwischen wieder genesen.

"Mit solchen Zetteln werden die Menschen zusätzlich verunsichert, das ist unverantwortlich", ärgert sich Bürgermeister Horst Siebke. Viele ältere Menschen hätten ihn angerufen und gefragt, wo es solche Masken gebe.

Corona-Telefon Landkreis, auch über Ostern 8 Uhr bis 12 Uhr: 03366 352002