Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Auch die Kirchengemeinden müssen mit der Situation umgehen, die sich durch die Corona-­Pandemie ergibt, und sich Wege überlegen, wie sie die Gläubigen dennoch erreichen – ganz besonders an Ostern, einem der höchsten Feiertage des Christentums.

Pfarrer Björn Ferch von der evangelischen Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai hat sich verschiedene Dinge überlegt, wie er den Gemeindemitgliedern auch in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen das Feiern des Osterfestes ermöglichen kann. Ein besonderes Ereignis steht außerdem am Sonntag in Wollenberg an: Nach knapp einem Jahr Stillstand werden dort um zehn Uhr die Kirchenglocken wieder läuten.

Gottesdienst für daheim

"Es ist in diesem Jahr eine ganz besondere und schwierige Situation", so Björn Ferch zu den Einschränkungen an diesem Osterfest. Dennoch will Ferch den Gläubigen zeigen, dass sie auch in dieser Zeit mit ihrem Glauben, aber auch mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein sind. Dafür hat er sich Wege überlegt, die er auch nach der Zeit der Corona-­Krise beibehalten möchte.

Gottesdienste in Kirchen sind derzeit nicht möglich. Was für viele Menschen vielleicht nichts bedeutet, stellt für andere einen großen Einschnitt in ihren christlichen Alltag dar. So hat Björn Ferch damit begonnen, Kurzandachten zu schreiben, dank derer man einen Gottesdienst auch allein oder im Kreis der Hausgemeinschaft feiern kann. Bereits seit Beginn der Corona-Krise hat Ferch diese Kurzandachten verfasst und in Boxen an den Kirchen in Bad Freienwalde, Altranft, Wölsickendorf, Wollenberg und Steinbeck sowie am Pfarramt in Bad Freienwalde zum Mitnehmen bereitgestellt. Besonders auch zu den Ostertagen – Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag – habe er diese Andachten angefertigt und sei ganz überrascht und erfreut, wie viele davon auch mitgenommen wurden, berichtet Björn Ferch.

Die Andachten sind auch online abrufbar. Die neue Homepage der Gemeinde sei bereits lange in Planung gewesen, jetzt habe er sie innerhalb von drei Tagen mit ganz heißer Nadel gestrickt, berichtet Ferch gegenüber der MOZ. Unter www.kirche-alteoder.de sind die Andachten ebenfalls zu bekommen. Die Predigtimpulse sind dort auch als Audio­datei abrufbar, Björn Ferch und Vikar Johannes Eichhorn haben diese gemeinsam eingesprochen. So sollen Gläubige während der Corona-Krise und danach die Möglichkeit haben, einen Gottesdienst erleben zu können, auch wenn sie vielleicht nicht persönlich in einer der Kirchen daran teilnehmen können.

Und noch etwas hat sich Ferch für die Osterfeiertage ausgedacht: 160 kleine Ostertüten mit einem süßen Ostergruß, einer Postkarte und den Andachten für Ostern haben er und Johannes Eichhorn bereits am Mittwoch verteilt, am Ostersonntag wird es auch noch welche an den fünf Kirchen der Gemeinde zum Mitnehmen geben. Wer also einen Osterspaziergang macht, dürfe sich gerne eine der Tüten mitnehmen, so Ferch.

Am Ostersonntag gibt es dann noch zwei Besonderheiten in der Krise. Die Nikolai-Kirche in Bad Freienwalde wird in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet sein, für all jene, die zum Gebet oder zum österlichen Innehalten in eine Kirche gehen möchten. Aber auch dort wird es strenge Regeln geben, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. So dürfen nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig in der Kirche sein und auch im Kircheninnern gelte natürlich, Abstand halten. Die Klinke der Kirchentür werde regelmäßig desinfiziert, so Ferch.

Doppelte Auferstehung

Nach beinahe einem Jahr werden am Ostersonntag um zehn Uhr auch die Kirchenglocken in Wollenberg erstmals wieder erklingen. "Zum Auferstehungsgeläut", erklärt Ferch. In diesem Fall habe das ja gleich eine doppelte Bedeutung: Zum einen natürlich die, dass Ostern das Fest der Auferstehung Jesu sei, zum anderen sei es auch für die Kirche in Wollenberg eine Art Wiederauferstehung, nachdem sie lange Zeit aufwendig saniert werden musste und die Glocken nicht geläutet werden durften.