Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Diese Woche ist Ersti-Woche an der Viadrina. Die neuen Studierenden werden normalerweise in Form von Einführungsvorlesungen, Stadtführungen und Kneipentouren begrüßt – der Campus wimmelt um diese Zeit eigentlich von jungen Leuten.

In Zeiten des corona-bedingten "Präsenznotbetriebs", wie es Julia von Blumenthal bei der Video-Pressekonferenz zum Semesterauftakt am Donnerstag nannte, wurde die Einführungswoche digital aus dem Boden gestampft. Die Angebote würden sehr gut angenommen von den Erstsemestern. Die Zahl der Zugeschalteten, etwa zu Live-Studienberatungen, sei ähnlich hoch wie bei Vor-Ort-Veranstaltungen, sagt Eva Kocher, Vize-Präsidentin für Lehre und Studium. Die Juristin wirkt zuversichtlich, die Umstellung auf den Online-Lehrbetrieb läuft besser als erwartet. Wegen der Pandemie ist bis zum 20. April kein Präsenzbetrieb an der Uni, womöglich noch länger. Regulär sollte die Vorlesungszeit nach Ostern starten. "Wir fangen jetzt einfach online an. Am Dienstag geht es los. Eigentlich diskutieren wir schon lange über digitale Lehre", sagt Kocher. Nun ließen sich selbst jene Kollegen auf digitale Formate ein, die sich dem früher verweigert hatten.

Noch wichtiger geworden als bisher ist dabei die digitale Kurs-Management- und Lernplattform Moodle. In passwortgeschützten Bereichen stellen Dozenten Literatur und Lernmaterial für Teilnehmende ihres Seminars zur Verfügung. Studierende können ihre Essays, Handreichungen zu Referaten und ähnliches dort hochladen. Als neues Format kommen nun selbst aufgenommene Videos, die man über Moodle teilen kann. Auch "Geistervorlesungen" im leeren Hörsaal können aufgezeichnet werden und in Moodle geteilt werden, zählt Kocher auf.

Erneut weniger Studierende

Mehr genutzt werden unter den jetzigen Bedingungen Live-Stream-­Webinare, bei denen alle Teilnehmenden von ihren Laptops aus zugeschaltet sind. "Die Server des Deutschen Forschungsnetzes sind jedoch überlastet, deswegen haben wir nun einen Vertrag mit dem Webkonferenz-Dienstleister BigBlueButton abgeschlossen", sagt Eva Kocher. BigBlueButton ist eine Linux-basierte Open Source-Software für Bildungszwecke. Neben Audio- und Videoformaten mit Moderationsmöglichkeiten bietet sie weitere Optionen, etwa Folien und PDFs zu teilen.

Durch die digitalen Möglichkeiten fielen bislang nur einige sehr praxisorientierte Seminare ganz weg. Die meisten planen ihre Lehrveranstaltungen online mit der Aussicht, dass gegen Ende des Semesters im Juli ein paar Termine vor Ort stattfinden können. Davon könnte abhängen, inwieweit die Online-Lehrveranstaltungen auch mit Leistungsnachweisen abgeschlossen werden können. Denn online kontrollierte Bedingungen herzustellen, die den etwa der strengen Jura-Prüfungsordnung genügen, sei laut Eva Kocher schwierig.

Weniger zuversichtlich stimmt der Blick auf die nackten Studierendenzahlen, die trotz intensivierter Werbung erneut gesunken sind. 5342 Studierende sind nun an der Viadrina eingeschrieben, samt Nachzüglern rechne man mit 5500. Zum vergangenen Wintersemester waren es noch 5900.

Die niedrige Zahl von 335 Erstsemestern hängt teilweise mit fehlenden "Incomings" – internationalen Austauschstudenten – zusammen. 222 wurden eigentlich erwartet, aber nur bei 60 sind schon angereist oder haben dies vor, 75 sind noch unentschieden. Andere verschieben ihr Semester an der Viadrina corona-bedingt oder verzichten ganz.