Osterwasser holen

Das Osterwasser holen gehörte einst zu den am meisten gepflegten Osterbräuchen in der Region. Am ersten Osterfeiertag, also Ostersonntag, zum Sonnenaufgang gingen Mädchen und Burschen, ohne ein Wort zu sprechen, bis zur nächsten Quelle, dem nächsten Bach oder Fluss, um Osterwasser zu schöpfen. Dieses Wasser sollte eine segenbringende Kraft haben. Wer sich damit wusch, sollte schön und gesund werden. Osterwasser galt als heilbringend für Menschen und Vieh. Beim Osterwasserschöpfen durfte kein Wort gesprochen werden, sonst hätte das Wasser seine Wunderkraft verloren, hieß es. Während Mädchen in aller Herrgottsfrühe stillschweigend zum fließenden Wasser gingen, versuchten die jungen Burschen, sie zum Sprechen oder Lachen zu bringen. Es kam auch vor, dass vorwitzige junge Leute einen Eimer Osterwasser über den Kopf bekamen. In manchen Häusern wurde Osterwasser das ganze Jahr über in einer Flasche aufgehoben, denn es blieb der Legende nach immer frisch.⇥ir