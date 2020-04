Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Am 24. April 1945 um 24.00 Uhr berichtete der Stellvertreter des Chefs der operativen Führung der 1. Ukrainischen Front, Oberst Fedulow, an den Generalstab der Roten Armee nach Moskau: "Westlich von Berlin besetzten sie (die Streitkräfte der 1. Ukrainischen Front) die Städte Brandenburg und Ketzin, im Raum Ketzin, in Tremmen um 23.30 Uhr, vereinigten sich die Streitkräfte der Front mit den Streitkräften der 1. Belorussischen Front und beendeten damit die Umfassung der Berliner Gruppierungen des Gegners." Einen ähnlichen Bericht erstattete der Stellvertreter des Stabschef der 1. Belorussischen Front, Generalleutnant Boikow.

In Ketzin/Havel gab es damals schon seit Tagen keinen elektrischen Strom mehr und das Gaswerk hatte die Produktion eingestellt, weil die Kohlevorräte erschöpft waren. Selbst die Sirenen heulten nicht mehr, um die Bewohner auf das Anfliegen feindlicher Flugzeuge hinzuweisen.

Die Stadt war mit Geflüchteten überfüllt. Der Ketziner Volkssturm stand an der Fähre und am Stadtrand in den Schützenlöchern und erwartete den Feind. Die Bevölkerung war damit beschäftigt, eine Panzersperre, quer über die jetzige Rathausstraße in Höhe des heutigen EDEKA-Marktes zu errichten. Auf dem Gelände der heutigen Theodor-Fontane-Straße zwischen Ketzin und Paretz standen im Schutz der Bäume einzelne Panzer der Einheit "Großdeutschland", die sich vor den angreifenden Truppen der Roten Armee verbargen.

Nach sechs Jahren Krieg fielen die ersten Bomben am 24. April 1945 auf Ketzin.

Aus zwei Richtungen kämpften sich die Truppen der Roten Armee an Ketzin heran. Die Soldaten der 1. Belorussischen Front näherten sich der Stadt nachdem sie die Dörfer Etzin und Knoblauch eingenommen hatten. Die Einheiten der 1. Ukrainischen Front kamen aus Richtung Schmergow und mussten die Havel forcieren. Als die ersten russischen Panzer an der Fähre auftauchten, hatte diese gerade deutsche Soldaten, die vor den russischen Einheiten flüchteten, übergesetzt. Der Strommeister hatte sein Boot untauglich gemacht.

Die russischen Einheiten brachten Geschütze in Stellung und gaben einige Schüsse auf die gegenüberliegende Stadt ab. Getroffen wurde das Altersheim in der Potsdamer Straße 8 und einige Gebäude im Bereich des Fährberges. Daraufhin fuhr der Fährmann wieder an das gegenüberliegende Ufer, um einen schlimmeren Beschuss Ketzins zu vermeiden. Der erste Panzer, der auf die Fähre fuhr, brachte diese zum Sinken. 35 Tonnen Gewicht waren für die Fähre zu viel. Damit trat an dieser Stelle eine ungewollte Kampfpause ein. Die immer noch im Stadtwald stehenden deutschen Panzer griffen nicht mehr ein und zogen sich zurück. Die Anwohner an der Fähre suchten Schutz auf den kleinen Schilfinseln der Havel.

Im Schutze der Nacht bauten Pioniereinheiten der Roten Armee einen Übergang über die Havel. Im Morgengrauen des nächsten Tages überquerten die Einheiten der Roten Armee den Fluss. Das Gros dieser Truppen setzte den Vormarsch auf Berlin fort. Einige Panzer und wenige Fußtruppen besetzten Ketzin.

Ein von einem Berliner Großhändler in Ketzin angelegtes Spirituosenlager fiel den Russen in die Hände. Nun begann für sie das große Feiern. Damit einher gingen Plünderungen der Wohnungen, Vergewaltigungen und oft willkürliche Verhaftungen. Die Bevölkerung lebte in Angst vor den Siegern.

Im Gasthaus "Deutsches Haus", heute Rathausstraße 26, trafen sich Offiziere der 328. Schützendivision der 1. Belorussischen Front mit Offizieren des 6. mechanisierten Gardekorps der 1. Ukrainischen Front, um ein Dokument über das Zusammentreffen ihrer Einheiten anzufertigen und den Ringschluss um Berlin und das weitere Vorgehen der Armeen festzulegen. Außerdem hatte Stalin festgelegt, dass Berlin vom Marschall der Sowjetunion Shukow, dem Stellvertreter Stalins, erobert wird. Marschall der Sowjetunion Konew, Befehlshaber der 1. Ukrainischen Front, musste seinen Feldzug nach Süden fortsetzen. Wie er selbst in seinen Memoiren schreibt, war er darüber etwas verärgert. Dafür hatte er die "Ehre", noch im hohen Alter als Oberkommandierender der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland beim Bau der Berliner Mauer eingesetzt zu werden.

In Ketzin wurde am 30. Jahrestag des Ringschlusses ein Denkmal auf dem Marktplatz eingeweiht. Es bestand aus einem Granitblock mit einer Tafel, welche auf den Zusammenschluss der beiden Armeen hinwies und am ehemaligen "Deutschen Haus" war eine Gedenktafel angebracht, die auf die Unterzeichnung des o.g. Dokumentes hinwies. Beide Tafeln verschwanden in einer Nacht- und Nebelaktion zur Wendezeit. So hat jedes Herrschaftssystem seine Denkmalsstürmer.