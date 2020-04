Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Sportveranstaltungen jeglicher Art sind seit Wochen verboten. Das gilt natürlich auch für die Speedskater. Dennoch feierte Julia Christoffers von der Renngemeinschaft Oranienburg-Falkensee vor wenigen Tagen den Gesamtsieg in einem fast tausend Teilnehmer umfassenden Feld. Die 14-Jährige behauptete sich über zehn Kilometer in 21:56 Minuten auch gegen viele Erwachsene. "Es war mein erster Gesamtsieg überhaupt", freut sich die Athletin über den Erfolg in einem außergewöhnlichen Wettkampf.

Der Schneeglöckchenlauf in Ort­rand ist alljährlich eine der ersten Veranstaltungen im Kalender der Ausdauersportler. Das Event für Läufer, Radfahrer und Skater wurde trotz der Coronavirus-Pandemie durchgeführt – in virtueller Form. Die Idee: Jeder Sportler konnte für sich allein und unter Wahrung aller geltenden Abstandsregelungen die gemeldete Wettkampfstrecke absolvieren. Dann wurde die erreichte Zeit übermittelt und ging in die Wertung ein.

"Ich hatte von so einem Wettbewerb noch nie gehört und fand die Idee erst nicht so gut", berichtet Julia Christoffers. Da alle Teilnehmer an verschiedenen Orten unterwegs waren, fanden sie völlig unterschiedliche Bedingungen vor. In den verschiedenen Disziplinen beteiligten sich insgesamt dennoch fast tausend Kinder, Jugendliche und Erwachsene – und auch die junge Frau aus Oberhavel war dabei. "Ich wollte es einfach probieren."

Der Veranstalter hatte ein zweiwöchiges Zeitfenster eingeräumt, um die Zeiten liefern zu können. So hätte sich die Möglichkeit ergeben, mehrere Versuche zu starten und dann das beste Ergebnis zu übermitteln. "Ich habe gleich meine erste Zeit genommen", versichert die Jugendliche. 21:56 Minuten seien über zehn Kilometer okay. "Ich weiß, dass ich schneller sein könnte."

Viel ausgerechnet hatte sich Julia Christoffers nicht. "Auf eine gute Platzierung in meiner Altersklasse hatte ich schon gehofft, der Sieg in der Gesamtwertung hat mich dann aber total überrascht." Als Gesamtsiegerin verwies sie die 15 Jahre ältere Mia Leppin (SCC Berlin) mit einem Vorsprung von 38 Sekunden auf den zweiten Platz.

Seit sieben Jahren ist die Achtklässlerin, die früher auch im Eisschnelllauf unterwegs war, Speedskaterin. "Meine Tante macht das in einem anderen Verein auch. Sie hat mich dazu gebracht." Ihrer sportlichen Leidenschaft geht die Schülerin sehr erfolgreich nach. Selbst bei der Berliner Citynacht trug sie sich in ihrer Altersklasse schon in die Siegerliste ein. Doch nicht nur erste Plätze würden in Erinnerung bleiben. So bezeichnet Christoffers den sechsten Rang bei den Norddeutschen Meisterschaften als einen ihrer größten Erfolge.

Athletiktraining ohne Freunde

Wettkämpfe hatte es zuletzt keine gegeben. "Im Oktober fing die Winterpause an", berichtet die Athletin. Seither sei an einem Tag pro Woche in der Halle trainiert worden, zudem standen viele Athletikeinheiten an. "Ich habe viel trainiert und freute mich total auf die neue Saison." Diese scheint nun beendet, bevor sie richtig angefangen hat. "Mir fehlt das Training im Verein. Und die Wettkämpfe sowieso. Man stellt sich darauf ein, am Wochenende unterwegs zu sein. Nun weiß man oft gar nicht so richtig, was man machen soll." Fehlen würde dabei nicht nur der Sport, "sondern auch die Freunde, die ich im Verein habe oder bei Wettkämpfen treffe".

So trainiert Julia Christoffers weiterhin allein. "Ich mache Krafttraining oder gehe auch mal joggen, um in Bewegung zu bleiben. Dann habe ich wenigstens irgendwas für mich getan." Und klar ist für die Jugendliche auch: "Wenn es noch mal so einen Wettbewerb wie den Schneeglöckchenlauf gibt, mache ich wieder mit."