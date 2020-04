GZ

Krewelin Eine Wertschätzung der besonderen Art erfuhren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krewelin. Es wurden selbstgefertigte, wiederverwendbare Schutzmasken für den Einsatz an den Kreweliner Ortswehrführer Henry Jaquet unter Beachtung des nötigen Sicherheitsabstandes übergeben.

Gefertigt wurden die Masken von der Rentnerin Hannelore Henke aus Krewelin, den Stoff lieferte Herbert Schley als Mitglied der Altersabteilung der Feuerwehr. Zudem haben viele Kreweliner Nähgummi gespendet und somit zum Gelingen der Aktion beigetragen, lobte Ortsvorsteherin Andrea Henke die Aktion.

Der Zehdenicker Stadtbrandmeister hatte laut Henke die Anweisung herausgegeben, dass in Situationen, in denen Mindestabstände zwischen den Kameraden nicht eingehalten werden können – wie bei Einsatzfahrten – Schutzmasken und Handschuhe zu tragen sind. Die Stadt hat die Wehren deshalb auch zusätzlich mit Materialien versorgt. "Die selbstgeschneiderten Masken tragen ihren Teil zum Schutz der Kameraden bei, wie es eben die Feuerwehrleute tagtäglich für die Bürger der Stadt Zehdenick tun", sagr die Ortsvorsteherin. Großen Dank richteten daher der Ortswehrführer und die Ortvorsteherin an die älteren Bewohner des Dorfes. "Es ist wunderbar, wie sie sich Gedanken machen. Der fehlende soziale Kontakt untereinander fehlt vielen, da bleibt nur ein Schwätzchen am Telefon oder am Gartenzaum mit genügend Abstand," erläutern beide sowiemhoffen und wünschen sich, dass alle die Krise vor allem gesund überstehen mögen.