Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner haben in der Corona-Krise anscheinend etwas mehr Zeit – jedenfalls zum Lesen. Das Angebot der Bibliothek, sich online mit Büchern zu versorgen, wird gut angenommen. Das bestätigte Stadtsprecher Heiko Rähse. Die Nutzerzahlen sind deutlich nach oben gegangen.

Mitte März, als Geschäfte und Einrichtungen wie die Stadtbibliothek im Alten Gymnasium schließen mussten, hat die Neuruppiner Bücherei gemeinsam mit anderen das Onleihe-Angebot ausgeweitet. In dieser Onleihe können sonst all jene Bücher ausleihen, die Bibliotheksmitglied sind. Damit die Ruppiner in Krisenzeiten aber wenigstens etwas Unterhaltung haben, konnten sich alle, die ebenfalls Interesse an dem Angebot haben, bei der Bibliothek melden (wir berichteten). Der Zugang zur Onleihe ist dann erst einmal bis zum 30. April freigeschaltet, wenn die entsprechenden technischen Voraussetzungen – ein E-Reader oder ein Tablet – vorhanden sind.

80 Nutzer mehr

"Bis Anfang April haben schon 80 Nutzer dieses Angebot angenommen", sagt Heiko Rähse. Darunter seien Erwachsene, aber auch Kinder. Das sei ein guter Wert. Derzeit ist Bibliotheksleiterin Andrea Plagemann laut Rähse dabei, ein eher bürokratisches Problem zu lösen: Es gibt Bibliotheksmitglieder, deren Ausweis gerade jetzt während der Zwangsschließung abgelaufen ist. Wer schon angemeldet ist, seinen Jahresbeitrag aber nicht bezahlt hat, kann nicht auf die Onleihe zugreifen. "Frau Plagemann arbeitet gerade daran, dass das erst einmal möglich ist, bis wir wieder im normalen Modus sind", so Rähse.

Die Mitarbeiter der Bibliothek dürfen bis mindestens 20. April keine Besucher empfangen. Die Türen im Alten Gymnasium sind geschlossen. Doch was machen die Angestellten, die sonst den reibungslosen Ablauf in der Einrichtung garantieren, derzeit eigentlich? Leiterin Andrea Plagemann ist laut Heiko Rähse täglich vor Ort, wenn auch nur stundenweise und nicht so lange, wie sonst während der regulären Öffnungszeiten. "Sie kümmert sich um den Post- und Maileingang", erklärt der Stadtsprecher. Die Möglichkeit, die Zugänge zur Onleihe einzurichten, gibt es darüber hinaus nur vor Ort. Daher müsse Andrea Plagemann ebenfalls anwesend sein.

Anfangs seien auch die anderen Kollegen noch in der Bibliothek gewesen und hätten beispielsweise den Bestand überprüft. Das ist mittlerweile abgeschlossen, sodass die Mitarbeiter nun von zu Hause aus arbeiten können. Sie machen etwas, das zum Arbeitsfeld eines Bibliothekars gehört, oft aber zu kurz kommt: Sie lesen viel. Laut Stadtsprecher Rähse erarbeiten die Angestellten neue Literaturempfehlungen für die Besucher, bereiten diese vor und überarbeiten bereits bestehende. Außerdem würden sie sich um anstehende Projekte wie Lesungen kümmern.

Masken werden genäht

Einige der Bibliotheksmitarbeiter tauchen aber auch in ganz ungewohnte Tätigkeitsfelder ein: Neuruppins Erste Beigeordnete Daniela Kuzu hatte laut Rähse dazu aufgerufen, Mundschutzmasken zu nähen. "Diese Bitte ist an alle Kollegen im Rathaus und den Einrichtungen der Stadt rausgegangen", erklärt der Stadtsprecher. Die Reaktion dazu sei positiv gewesen, auch bei den Mitarbeitern in der Bibliothek. "Mit diesen Masken können wir anschließend andere Hygienestandards umsetzen."