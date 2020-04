MOZ

Strausberg (MOZ) Das Krankenhaus Märkisch-Oderland merkt es deutlich: Viele Patienten meiden den Gang ins Krankenhaus, die meisten wohl weil sie befürchten, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

"Wir sehen eine deutlich geringere Inanspruchnahme der Zentralen Notaufnahmen in Strausberg und Wriezen", teilt der ärztliche Direktor Dr. Steffen König mit. "Wir haben aber die große Sorge, dass Patienten aus Furcht vor einem Ansteckungsrisiko, dringende Notfallbehandlungen verschleppen", sagt Dr. König. Leider sie die Sorge auch berechtigt. In der chirurgischen Klinik des Krankenhauses werden laut Chefarzt Dr. Georg Bauer längst Patienten behandelt, die eine schwere Baucherkrankung verschleppt haben. Die Genesung ist dadurch deutlich verzögert. Im Einzelfall kann daraus zudem eine lebensbedrohliche Situation entstehen.

Notaufnahmen weiter offen

"Auch wir können keine hundertprozentige Garantie geben, dass es im Krankenhaus nicht zu einer Virusübertragung kommen kann", sagt der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin Dr. Christian Jenssen. "Wir tun aber alles, um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten." Dringliche endoskopische Untersuchungen und Eingriffe erfolgen selbstverständlich ebenfalls weiter. Sicher ist, dass eine verzögerte Behandlung einer schweren akuten Erkrankung mit höheren Risiken für Leib und Leben der Patienten verbunden ist.

Das Krankenhaus Märkisch-­Oderland macht aus diesen Gründen dringend darauf aufmerksam, dass die Zentralen Notaufnahmen in Strausberg und Wriezen weiterhin 24 Stunden am Tag für alle akuten Notfälle bereit stehen und auch die intensivmedizinische Infrastruktur der beiden Krankenhäuser ausreicht, um alle Patienten gut und sicher zu versorgen, so Sprecherin Katharina Fink. "Unsere Häuser funktionieren für alle Patienten, die auf dringliche ärztliche Hilfe angewiesen sind ohne Einschränkungen", sagt der ärztliche Direktor.