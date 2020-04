Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die Stadt Lindow soll Gewerbetreibenden, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Not geraten, unterstützen. So sieht es ein Antrag der FDP-Stadtverordnetenfraktion vor. Allerdings hat die Kommune dazu kaum die Mittel.

Wie Amtsdirektor Danilo Lieske sagte, tue die Amtsverwaltung derzeit alles, was im Rahmen ihrer Zuständigkeit machbar ist, um die Unternehmer zu entlasten. So werden wie vielerorts zur Zeit keine Gewerbesteuern kassiert. Für Zuschüsse an Unternehmen habe die Stadt aber kein Geld. Um den Haushalt für das laufende Jahr ausgleichen zu können, musste Kämmerin Doris Bergmann bereits Geld aus der Rücklage nehmen. Sollte die Stadt noch mehr ausgeben, droht ein Haushaltssicherungskonzept. Alle unnötigen Ausgaben würden dann ohnehin gestrichen – und sicher auch die Zuschüsse an Händler. Lieske verweist aber darauf, dass es zahlreiche Hilfsprogramme auf Landes- und Bundesebene gibt, um Unternehmern zu helfen. Lindows Stadtverordnete tagen am 23. April in der Turnhalle. Dort ist genügend Platz, um Abgeordnete und Zuschauer weit genug voneinander zu platzieren, sodass die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. "Das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen ist vom Veranstaltungsverbot unbenommen. Ich möchte jetzt nicht alle Entscheidungen im stillen Kämmerlein treffen. Man darf nicht auf die Idee kommen, alles nicht öffentlich zu machen", so Lieske.