Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Auch der Zweckverband Fließtal hat zunehmend Sorge, dass das Abwassersystem verstopfen könnte, weil durch Hamsterkäufe von Toilettenpapier Haushalte, die leer ausgegangen sind, sich jetzt nach Alternativen umschauen. Papiertaschentücher und Feuchttücher führen schnell zu Verstopfungen in den Pumpwerken. "Jede Faser im Schmutzwasser, die sich nicht zersetzt, ist eine Gefahr", sagt Zweckverbands-Geschäftsführerin Katja Richter. Deshalb bittet sie die Kunden, keinen Abfall in die Toilette zu werfen. "Auch Zellstofftaschentücher, Küchenpapier und Co. sind keine Alternative zu Toilettenpapier." Sie rät Betroffenen, denen das Toilettenpapier ausgegangen ist, im Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreis direkt nachzufragen, ob jemand mit der ein oder anderen Rolle Toilettenpapier aushelfen kann. "Irgendwo müssen ja die Massen an Toilettenpapier, die in den vergangenen Wochen gekauft wurden, gelagert werden", nimmt sie an. Sie appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller und bittet um gegenseitige Rücksichtnahme. Nur so könne die Abwasserentsorgung aufrecht erhalten werden. Denn: "Es gibt keine Alternative zu Toilettenpapier."

Derzeit sind im System des Zweckverbandes Fließtal noch keine akuten Probleme aufgetaucht. Aus anderen Verbände habe sich aber schon gehört, dass der Anteil von Fremdstoffen größer geworden sei. "Da habe ich ganz große Augen bekommen", so die Geschäftsführerin.

Katja Richter hat vorsorglich ihre Techniker ins Home Office geschickt. "Wenn ein Pumpwerk ausfällt, brauche ich einsatzfähige Mitarbeiter, die die Schlüssel zu den Anlagen haben", erklärt sie die Vorsichtsmaßnahme. Deshalb seien auch die Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle reduziert worden. Sie bittet Kunden, nun in dringenden Fällen ins Büro zu kommen.

Viele Dinge ließen sich auch telefonisch klären. Reguläre Sprechzeiten werden derzeit gar nicht angeboten.