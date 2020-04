Matthias Henke

Gransee Manchmal bringt ein Journalist mehr von einem Termin mit, als nur Bild und Text für die Kollegen in der Redaktion – etwa die Möglichkeit, sich mit seiner Lebensgefährtin den Traum von einem eigenen kleinen Café zu erfüllen. So ging es Wolfgang Gumprich aus Vogelsang.

Bei einem seiner Termine sei er mit Marina Hillebrand ins Gespräch gekommen, die zu diesem Zeitpunkt Nachfolger für das Café und Bücherei an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee suchte, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Harald und Schwägerin Katrin Valentin bis dahin führte. Sogleich wurde er hellhörig.

Leidenschaftliche Bäckerin

Denn seine bessere Hälfte, Dörte Unger, ist eine leidenschaftliche Hobbybäckerin, die keinen Hehl daraus macht, dass sie eine Küche ihrem berufsbedingten Arbeitsort – einem Büro – vorzieht. "Anfangs hatte ich an eine Minipension gedacht, ganz entspannt, nichts hochtrabendes. Die Idee mit den Büchern kam dann später dazu", sagt sie. "Ein Wochenende nach meinem Gespräch mit Frau Hillebrand sind wir zusammen nach Gransee gefahren, haben uns das angeguckt, Interesse bekundet und dann ging es ruckzuck", ergänzt Gumprich. "Im Februar haben wir dann jedes Wochenende mitgespielt, quasi als Lehrlinge. Ich habe gebacken, um zu sehen, ob mein Kuchen bei den Gästen ankommt", fährt Unger fort. Und das tat er offenbar. Erleichterung bei den Stammgästen habe sich breit gemacht, das es mit dem Café weitergeht.

Bewährtes Konzept

Eine oft gestellte Frage sei gewesen, ob alles zu bleibt wie bisher, sprich die Kombination aus einem Café und der Möglichkeit bei Kaffee und Kuchen auch zu schmökern oder Bücher auszuleihen. "Der Geist des Hauses soll weiter walten", kommentiert Wolfgang Gumprich und schmunzelt. Ja, wenn dieses Coronavirus nur nicht wäre, dann könnte dies schon ab dem Osterwochenende geschehen. Da war eigentlich die Eröffnung vorgesehen. Jeweils sonnabends und sonntags, so der Plan, sollte den Granseern und ihren Gästen Kaffee eingeschenkt, Kuchen und Plätzchen kredenzt werden. Ärgerlich für die Nebenerwerbsgastronomen in spe, dass nun nicht nur Umsatz wegbricht, sondern vom Start weg nichts in die Kasse kommt. "Da können wir uns wahnsinnig glücklich schätzen, dass unsere Gläubiger sich flexibel zeigen. Seien es Hillebrands, von denen wir das Inventar und vor allem die Bücher übernommen haben oder unsere Vermieterin Heidi Würfel. Das nimmt einem etwas vom größten Druck", betont Dörte Unger.

Die 53-Jährige ist, ähnlich ihrer Vorgängerin im Café, Marina Hillebrand, im öffentlichen Dienst in Berlin beschäftigt und, wie sie sagt, "eine richtige Berlinerin", aufgewachsen im Schatten des Fernsehturms, bevor es sie über Umwege in die hiesige Region verschlug. Wolfgang Gumprich stammt aus Nordrhein-Westfalen, war anfangs Gymnasiallehrer, bevor er 20 Jahre als Journalist arbeitete. Im münsterländischen Ascheberg, der Partnerstadt von Rheinsberg, war er auch Vorsitzender des 1997 gegründeten Kunst- und Kulturvereins "Kukaduh".

Auch Veranstaltungen geplant

Ins Märkische kam er 2010, zunächst nach Eberswalde, wo er wieder als Lehrer arbeitete – bis 2018, als er in den wohl verdienten Ruhestand wechselte, den er nun hin und wieder unterbricht, um auf journalistischen Pfaden zu wandeln. Nicht zuletzt auf seine Erfahrungen im Kulturverein aufbauend, kann er sich vorstellen, kleine Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen im Café an der Rudolf-Breitscheid-Straße zu organisieren. Doch erst einmal muss die Corona-Krise vorbeigehen. "Wenn es losgeht, steht zuerst die Eismaschine draußen", kündigt Gumprich an.