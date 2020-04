Steffen Scheller

Brandenburg Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger,

in ganz Deutschland und auch in unserer Stadt Brandenburg an der Havel wird das Osterfest dieses Jahr ganz im Zeichen der Eindämmung des Coronavirus’ stehen müssen. Es wird ein anderes Ostern sein, als wir es gewohnt sind. Statt des Kirchgangs oder des Osterspaziergangs mit der ganzen Familie, statt Osterfeuern mit Freunden oder dem Kurzurlaub an der See werden wir uns dieses Jahr mehr auf uns selbst besinnen und nur im kleinsten Kreise Ostern feiern können.

Christen werden den Ostergottesdienst diesmal mit Radio- und TV-Gottesdiensten begehen und der traditionelle Osterspaziergang mit der Familie findet nur mit den Angehörigen statt, mit denen wir auch zusammenwohnen, oder mit höchstens einer anderen Person außerhalb dieses Kreises.

Die derzeit bestehenden Regeln und Einschränkungen gelten auch zu Ostern und sind für uns alle ungewohnt. Uns fehlt der menschliche Austausch miteinander und es fehlen die vielen sozialen Kontakte, die unser Leben schön machen. Aber genau diese Kontaktreduzierung ist im Moment überlebenswichtig. Da es noch keinen Wirkstoff gegen die COVID-19-Erkrankung gibt, muss man ganz unmissverständlich feststellen: Abstand und Kontaktreduzierung retten Leben.

Durch diese Regelungen verzeichnen wir landesweit die ersten Erfolge in der Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Ich kann deshalb allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern nur danken, die durch die konsequente Einhaltung der Maßnahmen zu diesem Erfolg beitragen.

Gleichwohl dürfen wir uns aufgrund dieser Anfangserfolge nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Die Herausforderung bleibt gewaltig und auch wenn es zuerst paradox klingen mag: Nur die weitere Einhaltung der Einschränkungen führt dazu, dass sie in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise wieder gelockert werden können.

Wir alle wünschen uns unsere persönlichen Freiheiten und den mitmenschlichen Austausch mit unseren Lieben und Freunden so schnell wie irgend möglich zurück.

Genau deshalb bin ich aber der festen Überzeugung und guten Hoffnung, dass wir gemeinsam Verständnis für die derzeitigen Notwendigkeiten haben. Und genau dieses Vertrauen zueinander passt wiederum sehr gut zu Ostern als Fest der Hoffnung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest 2020.

Ihr Steffen Scheller,

Oberbürgermeister