Manfred Lutzens

Brandenburg (BRAWO) 31. März 1945: Die Brandenburger bereiteten sich, sofern das in diesen letzten Tagen des so verheerenden Zweiten Weltkrieges überhaupt noch möglich war, auf das Osterfest vor. Dieser Sonnabend vor dem höchsten christlichen Fest des Jahres dürfte den wenigen alten Havelstädtern, die heute noch leben, stets in furchtbarer Erinnerung geblieben sein.

Schon am frühen Vormittag heulten damals – wie nun seit langer Zeit oft am Tage oder auch des nachts – die Sirenen: Fliegeralarm. Nur wenige Minuten später näherten sich mit ihrem typischen dröhnenden Brummen, das riesige Ängste bei Alt und Jung auslöste, die Bomberformationen der US-Air-Force aus nordwestlicher Richtung. Und dann warfen – so ist es der Chronik zu entnehmen – ab 9.31 Uhr binnen von nur 22 Minuten 265 Flugzeuge fast 720 Tonnen der hochexplosiven Last auf unser Brandenburg. Besonders betroffen davon die Altstadt. Mehr als 550 Tote, zudem 250 Verwundete, zahlreiche Vermisste sowie nahezu 2100 Obdachlose waren danach zu beklagen.

Es sollte der vorletzte Fliegerangriff auf Brandenburg bei diesem von Hitler-Deutschland entfachten Weltenbrand sein. Nochmals wurde die Stadt dann am 20. April 45 bombardiert. Damit erlebten ihre Bewohner die beiden schwersten Luftattacken des seit September 1939 tobenden Krieges. BRAWO kommt darauf noch zurück. Zu der Schreckensbilanz an jenem Ostersonnabend vor nunmehr genau 75 Jahren gehörten aber auch eine zerstörte Saldria am Salzhofufer sowie die Johanniskirche in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, die erheblichen Schaden nahm. Bomben trafen zudem erneut mehrere der bedeutenden Industriebetriebe; Häuser wurden in Schutt und Asche gelegt bzw. waren vorerst unbewohnbar. Die alte Chur- und Hauptstadt Brandenburg hatte ihr Gesicht nochmals in erheblichem Maße verloren, weitere wertvolle Bauwerke fehlten fortan.

In der Friedhofanlage des Krematoriums erinnern heutzutage unweit vom Haupteingang eine Tafel sowie ein Gedenkstein an die Opfer der beiden hier erwähnten Bombardements. Über interessante Einzelheiten dazu, die 1987 zu DDR-Zeiten bewusst verschwiegen wurden, berichten wir demnächst ebenfalls.