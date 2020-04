Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Da viele Strausberger Eltern aufgrund des Betriebsverbots für Kitas keine Betreuung ihrer Kinder mehr in Anspruch nehmen können, setzt die Stadt Strausberg die Erhebung der Kita-Beiträge für den Monat April aus.

Darüber informierte Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg. Das Land werde ein Förderprogramm auflegen, um den Gemeinden die ausfallenden Elternbeiträge zu erstatten für Kinder, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Als Erstattung sind Pauschalen geplant. 160 Euro pro Krippen-, 120 Euro pro Kindergarten- und 80 Euro je Hortplatz. Die Stadt Strausberg als Träger, aber auch Wohnortgemeinde begrüße die Unterstützung für die Beitragsbefreiung, sagte die Sprecherin.

Bisher seien in der Stadtverwaltung 128 Anträge auf Notbetreuung für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen genehmigt worden. Täglich würden durchschnittlich 60 Kinder in den kommunalen Kitas notbetreut. Erzieher, die nicht in der Kinderbetreuung eingesetzt werden, seien im Homeoffice tätig, wo sie die Portfolios ihrer Gruppen aktualisieren, an pädagogischen Konzeptionen arbeiten, sich weiterbilden und Auszubildende per Internet und Telefon anleiten. Ebenfalls zu den Aufgaben gehören zusätzliche Reinigungsarbeiten in den Kitas und Elternberatung am Telefon und via E-Mail. Über das kostenlose Beratungsangebot seien die Eltern informiert worden. Die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Erziehern funktioniere reibungslos.

