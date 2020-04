Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Auch wenn die Freizeit-Skipper noch warten müssen, bis sie mit ihren Booten wieder auf die Wasserstraßen und den Langen dürfen, muss dennoch für den Start in die neue Saison alles vorbereitet werden - so auch an der Liebenwalder Klappbrücke.

Dazu gehört unter anderem die Kontrolle der Schleusen und Brücken. An der Liebenwalder Klappbrücke waren zwei Teams im Einsatz, um das Bauwerk zu prüfen: zum einen die Firma "Grädler Fördertechnik", deren Mitarbeiter sich Technik und Bauteile ganz genau ansahen, zum anderen die Firma "Wol-Tec", deren Fachleute die elektrischen Anlagen nebst Überwachungs- und Sicherheitstechnik sowie die Elektronik kontrollierten.

Halbseitige Sperrung

Gegen 9 Uhr am Donnerstag stellen Jens Langer und Marvin Dohse von der Firma Grädler die Absperrzäune auf der Fahrbahn auf. Eigentlich soll die Brücke komplett für den Verkehr gesperrt werden. Doch viele Kraftfahrer haben die Hinweisschilder im Stadtzentrum offenbar übersehen und stehen nun etwas ratlos vor der Baustelle. Die Techniker haben Mitleid – und begnügen sich mit der Hälfte der Fahrbahn, damit die Kraftfahrer die Brücke im Wechsel passieren können. "Alles kein Problem, wenn die Leute mit uns sprechen", meint Jens Langer und winkt eine Autofahrerin durch, die nach Zehlendorf will und sich ihrerseits mit einem Winken bedankt. Langer hat auch schon andere Erfahrungen gemacht. "Vergangene Woche in Zerpenschleuse wollte ein Kraftfahrer partout nicht waren und ist dann mit seinem Wagen sogar über den Bürgersteig gebrettert", erzählt er.

Inzwischen hat seinen Kollege den Hubwagen in Position gebracht und die Sicherheitsausrüstung angelegt. Die ist Pflicht bei Arbeiten in der Höhe und soll im Notfall einen Absturz verhindern. Während Marvin Dohse am Gestänge nun jede Schraube in Augenschein nimmt und sich den Motor ansieht, sichert und kontrolliert sein Kollege von der Fahrbahn aus die Arbeiten. Mit dabei hat Dohse auch Schmiermittel und Lappen, um bei Bedarf gleich Hand anzulegen. "Doch es ist alles in Ordnung", stellt er fest. Selbst die Riefen am Gestänge hätten sich nicht weiter vertieft, und das sei gut. Sie sind durch die Spindel entstanden, die dafür sorgt, dass der Hubarm aus- und eingefahren wird und sich in der Folge die Fahrbahn-Brückenteile heben und senken. Nachdem Marvin Dohse den Ausleger des Hubwagens wieder nach unten gefahren hat, kann der Wagen in die nächste Prüfposition gefahren werden.

Parallel dazu sind Renée Olerich und sein Kollege Christian Kohlbach im Schaltraum dabei, die elektrischen Leitungen und die Monitore zu inspizieren. Auch dort gibt es nichts zu beanstanden. Die Übertragungsleitungen sind in Ordnung. In der Schleuse in Zerpenschleuse ist alles zu sehen, was an der Klappbrücke in Liebenwalde passiert. Damit steht dem Betrieb der Klappbrücke zum Start in die neue Saison nichts im Wege.