Farbenfroh: Die Bilder werden an Senioren in Pflegeeinrichtungen verteilt. © Foto: privat

Thomas Berger

Harnekop (Freier Autor) Mit leichter Verzögerung, aber nicht minder großer Einsatzbereitschaft haben sich viele Bürgerinnen und Bürger aus der Harnekoper Dorfgemeinschaft der in Prädikow gestarteten Initiative zum Maskennähen angeschlossen.

Koordiniert werden die lokalen Aktivitäten von Siegmar Paulick und Ortsvorsteherin Carola Damaszek. Diese ist des Lobes voll über den immensen Eifer, mit dem sich so viele mit ihren Möglichkeiten einbringen. "Es gibt Näherinnen und Zuschneider", erzählt sie, aber auch andere die als Wäscherinnen oder beim Materialtransport im Einsatz sind.

Während die Prädikower Initiative mit ihrem Schwerpunkt insbesondere auf die Bedarfe für das nicht-medizinische Personal im Krankenhaus Märkisch-Oderland ausgerichtet ist, kümmern sich die Harnekoper Helferinnen und Helfer um andere Empfänger, bei denen der Bedarf an solchen selbst genähten Mundschutzen nicht minder groß ist. "Unsere Masken gehen an stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen ringsum, wir haben auch einzelne Leute im Ort, die dort tätig sind", berichtet die Ortsvorsteherin. Auch die Mitarbeiter der Wriezener Apotheke sind vor einigen Tagen schon mit einem Stapel Mundschutze aus dieser Quelle versorgt worden.

"Stoffe bringen, zuschneiden, nähen – das funktioniert geradezu perfekt", erzählt Carola Damaszek überaus dankbar zu den inzwischen bestens eingespielten Mechanismen, wo wie bei einem gut funktionierenden Uhrwerk ein Rädchen ins andere greift. Ganz bewusst will sie keine einzelnen Namen nennen, weil das ungerecht wäre: Die Hilfsbereitschaft sei einfach enorm, ganz viele im Dorf auf die eine oder andere Weise an der Aktion beteiligt. "Ich bin unheimlich stolz auf meine Harnekoper", sagt die Ortsvorsteherin am Telefon voller Dankbarkeit. Zwar wird Gemeinschaft in dem Prötzeler Ortsteil schon traditionell großgeschrieben. Doch in der gegenwärtigen Corona-Krise sei das noch einmal sehr viel mehr gelebte Solidarität als sonst. "Ich wünsche mir, dass wir uns das auch dauerhaft erhalten können, dass es nicht wieder in sich zusammenfällt, wenn die Virusbedrohung verschwunden ist", blickt Carola Damaszek schon mal voraus.

Etwas Gutes tun

Gleichwohl ist das Zuschneiden, Nähen, Waschen und Bügeln der Mundschutze nicht die einzige Aktivität, die mit dem Dorf derzeit in Verbindung steht. Umgekehrt sind es andernorts Mädchen und Jungen, die sich nicht minder eifrig zugunsten der Harnekoper Senioren ins Zeug legen. Denn die sollen, auch wenn das gewohnte Osterfeuer wie alle sonstigen Veranstaltungen der noch immer geltenden Kontaktsperre zum Opfer fällt, auch in diesem Jahr zum Fest beschenkt werden – an der seit 1997 gepflegten Tradition will man auch unter den denkbar schwierigen Bedingungen festhalten. So werden die Ortsvorsteherin und Margitta Rettke, die Frontfrau der "Kreativ-Klucken", am Ostersamstag mit einem Bollerwagen losziehen, um Geschenkbeutel an die Älteren zu verteilen.

Nicht nur die sind in den vergangenen Tagen von den Kindern in der Wohngruppe "Kinderhof Pusteblume" in Kruge gebastelt worden. Die Einrichtung im Verbund des Brandenburger Kinderland, bei dem Carola Damaszek arbeitet, sorgt zugleich für "Füllmaterial". Dazu haben die Mädchen und Jungen gemeinsam Bilder gemalt, Eier gefärbt, gebastelt und sogar gebacken. "Alles unter dem Motto ,Wir tun etwas Gutes, wir halten zusammen’, das sich die Kinder selbst überlegt haben", berichtet Carola Damaszek. Die Mädchen und Jungen der Wohngruppe seien einerseits traurig über die aktuelle Situation, aber mit großer Motivation für die Harnekoper Senioren im Einsatz – und hätten auch bei diesem kreativen Tun jede Menge Spaß: "Beim Basteln und Backen wurde viel gelacht."

Während die Plätzchen und Eier die Beutel zum Verteilen am Sonnabend füllen, gehen die gemalten Bilder an ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, die derzeit wegen der Schutzmaßnahmen keine Besucher empfangen dürfen und so unter verstärkter Einsamkeit leiden. Bürgermeisterin Simona Koß übernimmt die Weiterleitung. Mit ihrem Chef, dem Verbundleiter des Brandenburger Kinderland, hat Carola Damaszek zudem abgesprochen, dass es nach dem Ende der Einschränkungen, wenn sich alle wieder frei bewegen dürfen, als Dankeschön ein großes Kinderfest geben soll.