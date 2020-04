Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Der Städte- und Gemeindebund schlägt Alarm: Die Gewerbesteuereinnahmen könnten wegen der Corona-Krise um mehr als 20 Prozent zurückgehen. Gleichzeitig würden die Ausgaben für soziale Leistungen stark steigen, so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. In den Kommunen herrscht Unsicherheit.

"Die Pandemie wird sich mit Sicherheit finanziell auswirken, aber bisher ist nicht absehbar, in welcher Größenordnung", sagt die Sprecherin der Stadt Bernau, Nancy Kersten. Dennoch plane man derzeit nicht, Projekte zu stoppen. "Wir forcieren vielmehr Maßnahmen, um die Wirtschaft zu unterstützen".

Für die Gemeinde Ahrensfelde würde ein zwanzigprozentiger Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen ein Minus von etwa 1,1 Millionen Euro ausmachen. "Es ist auch damit zu rechnen, dass sich wegen des Verteilungsschlüssels die Anteile aus den Schlüsselzuweisungen des Landes verschieben werden", so Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU). Auch könnte es zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen. Die Kommune nutzt derzeit die Spielräume bei der Mittelübertragung von 2019 zu 2020 voll aus. Die in diesem Jahr geplanten Vorhaben sollen umgesetzt werden. "Wir gehen momentan auch davon aus, dass wir keinen Nachtragshaushalt aufstellen müssen", betont Gehrke.

"Bei uns gehen gegenwärtig verstärkt Anträge auf Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung ein", berichtet der Kämmerer der Gemeinde Wandlitz, Christian Braungard. Sollten die Befürchtungen des Städte- und Gemeindebundes eintreffen, nehme die Kommune rund 1,24 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern ein. Ansonsten heißt es in Wandlitz: Ruhe bewahren. "Jetzt den finanziellen Notstand auszurufen, würde heraufbeschwörenden Charakter haben", ist Braungard überzeugt. Deshalb werden auch in der Gemeinde keine Vorhaben "auf Eis gelegt". Ein Nachtragshaushalt ist ebenfalls nicht geplant.

Neuer Beratungsbedarf

Für Werneuchens Bürgermeister Frank Kulicke (UWW) hängen die finanziellen Auswirkungen auf die Stadt vor allem von der Dauer der momentan geltenden Maßnahmen ab. "In den Folgejahren werden aber Steuereinnahmen in Größenordnungen und auch Schlüsselzuweisungen aus dem Landeshaushalt ausbleiben", ist sich der Verwaltungsleiter sicher. Für die Haushaltsplanung 2021 könnte es deshalb neuen Beratungsbedarf geben. Ein zwanzigprozentiger Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen bedeuten rund 540 000 Euro. Ein Nachtragshaushalt ist auch in Werneuchen in diesen Tagen noch kein Thema.

"Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt sind noch nicht quantifizierbar", so Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke. Derzeit kenne man weder die Dauer der beschränkenden Maßnahmen noch die Auswirkungen der unterstützenden Maßnahmen des Landes und des Bundes. Die Kommune habe aber wegen einer "Politik des Augenmaßes" in den vergangenen Jahren gute finanzielle Rücklagen bilden können, hebt Wonke hervor. Diese könnten einen wesentlichen Einnahmeausfall abfedern. Ein Stopp von Projekten ist nicht vorgesehen, ein Nachtragshaushalt ebenfalls nicht.

Das Amt Biesenthal-Barnim geht davon aus, dass auch die Zuflüsse bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer geringer ausfallen werden. "Auch bleibt abzuwarten, inwiefern die Regelungen des Landes zum Ausgleich entgangener Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung die tatsächlichen Ausfälle decken können", sagt Fachbereichsleiterin Kathleen Reinhardt-Jess. Sie verweist zugleich darauf, dass geplante Vorhaben weiter laufen, einige verzögerten sich aber zeitlich. Ein Nachtrag ist noch nicht in Sicht.