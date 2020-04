Daniela Windolff

Lügde/Angermünde (MOZ) Lügde/Angermünde. Ostersonntag erleben Tausende Menschen in der Angermünder Partnerstadt Lügde (Nordrhein-Westfalen) ein einzigartiges Spektakel. Ein Dutzend große mit Roggenstroh ausgestopfte Wagenräder rollen lichterloh brennend vom Osterberg ins Tal der Emme, umjubelt und gefeiert von der staunenden Menge.

Die uralte Tradition des Lügder Osterräderlaufes wurde erstmals 1743 schriftlich erwähnt und ist einmalig: Deshalb wurde er sogar 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands aufgenommen. Zu diesem Ereignis reisen auch jedes Jahr viele Angermünder in die Partnerstadt und wollten es in diesem Jahr ganz besonders mit dem Jubiläum der Städtepartnerschaft verbinden.

Doch 2020 ist alles anders. Durch die Corona-Pandemie musste der Lügder Otserdechenverein, der diese Tradition bewahrt, schweren Herzens auch den Osterräder-Lauf absagen. Doch darauf verzichten wollen die Dechen und all ihre Fans trotzdem nicht auf diese Tradition.

Tradition und Identifikation

"Nicht einmal während des zweiten Weltkrieges fiel der Osterräderlauf aus", erzählt Uwe Stumpe, der erste Vorsitzende des Osterdechenvereins. "Gerade in schwierigen Zeiten geben Traditionen Halt. Daher war es für uns undenkbar, dass die Osterräder 2020 nicht rollen." Für die Lügder ist der Osterräderlauf nicht nur Tradition, sondern auch Identifikation.

Deshalb geht der Osterräderlauf 2020 erstmals online. Dafür wurde kurzfristig ein Film über den Lügder Osterräderlauf gedreht, der pünktlich zur üblichen Startzeit des Spektakels, am Ostersonntag um 21 Uhr, live über die Osterräderkanäle bei Youtube, Facebook und Instagram mitzuerleben ist. Er zeigt Bilder vom Osterräderlauf 2019 und aktuelles Material, mit dem die Lügder Dechen ein Zeichen der Solaridarität und Hoffnung und einen Gruß an die Partnerstadt senden wollen.

Natürlich sei der Online-Lauf kein Ersatz für den echten Räderlauf. Den soll es im Jahr 2021 wieder geben, wie man ihn seit Jahrhunderten kennt. Pünktlich zum Start der Osterräder werden in Lügde die Glocken der Marienkirche läuten und das Osterkreuz leuchtet. Und vielleicht geht der Wunsch der Lügder Dechen in Erfüllung, dass die Einwohner der Stadt das zum Ende des Films ausgestrahlte Dechen-Lied aus den Fenstern ihrer Häuser alle gemeinsam mitsingen. Den Text kann man auf der Website des Osterräderlaufs nachlesen.

Im Angermünder Rathaus steht übrigens ein Nachbau eines Lügder Osterrades, das ein Friedrichswalder Stellmacher angefertigt hat.

Osterräderlauf online: www.osterraederlauf.de: