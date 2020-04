Frank Groneberg

Müllrose Mehr als 500 Ostereier, liebevoll und mit viel Aufwand künstlerisch verziert, sind derzeit im Müllroser Heimatmuseum im Haus des Gastes zu sehen. Oder besser: Sie sind dort seit dem 7. März ausgestellt.

Denn wirklich angesehen werden können sie momentan nur von den Mitarbeitern des Hauses des Gastes, die im Haus nach wie vor täglich ihrer Arbeit nachgehen. Interessierte Besucher dürfen die Ausstellung dagegen nicht besichtigen – ausgerechnet die Osterausstellung, die in jedem Jahr die meistbesuchte Ausstellung im Müllroser Heimatmuseum ist.

"Genau eine Woche lang war die Ausstellung geöffnet, dann mussten wir sie schließen", bedauert Romy Werner, Museologin im Haus des Gastes und für die Osterausstellung verantwortlich. Auch zu Ostern müssen die Türen – wie in allen anderen Museen in Deutschland auch – geschlossen bleiben. "Ich habe aber die Hoffnung, dass wir unsere Osterausstellung doch noch mal öffnen dürfen – vielleicht mit begrenzter Anzahl von Gästen."

Eines sei klar: Offiziell endet die Osterausstellung zwar am 26. April – abgebaut wird sie dann aber nicht. "Wir wollen den Menschen auf jeden Fall die Möglichkeit geben, die Ausstellung doch noch zu besuchen", kündigt Romy Werner an. Das heißt: Die Müllroser Osterausstellung wird verlängert. "Mindestens bis Pfingsten wollen wir sie dann offenhalten", betont Romy Werner. Voraussetzung dafür ist, dass die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen wegen der aktuellen Coronavirus-Situation bis dahin wieder gelockert werden. "Mit den Leihgebern unserer Exponate haben wir bereits gesprochen. Sie alle wollen ihre Kunstwerke hier in der Ausstellung lassen und würden sich freuen, wenn doch noch viele Menschen die Ausstellung besuchen können."

Zu wünschen wäre das sowohl den interessierten Gästen als auch den Leihgebern und den Organisatoren der Ausstellung. Denn wie in jedem Jahr ist die Müllroser Osterausstellung mit sehr viel Liebe und Engagement vorbereitet und aufgebaut worden. "Frühjahrsputz und Frühlingsfeier, Kinder suchen Ostereier", lautet in diesem Jahr das Motto der Ausstellung. Traditionell werden nämlich in Müllrose nicht einfach nur verzierte Eier gezeigt. Nein – die mehr als 500 Ostereier und andere künstlerische Arbeiten wurden so ausgewählt und arrangiert, dass sie kleine Szenen bilden und spannende Geschichten und auch Geschichte (also Historie) erzählen. Beleuchtet wird das Großreinemachen in früheren Zeiten. Dazu gehören auch originale Gegenstände, die einst für typische Reinigungsarbeiten Verwendung fanden. Auf dieser Sonderseite zeigen wir Ihnen, liebe MOZ-Leser, einige der Exponate.

Info Weitere Fotos finden Sie im Internet unter www.moz.de/fotos.