Bettina Winkler

Fürstenwalde Stolz blickt Karl-Heinz Wittig auf die frisch geschlüpften Osterküken. Die winzigen Sachsenhühner, die der 65-jährige Ortsvorsteher von Heideland – einem Ortsteil von Fürstenwalde – seit zwanzig Jahren züchtet, sind putzmunter und super flauschig.

Hahn oder Henne, ist selbst für den Fachmann nur schwierig zu bestimmen. Die gelben und schwarzen Osterküken würden jedes Kinderherz höher schlagen lassen. Aber in diesem Jahr müssen die Besuche der Nachbarskinder ausfallen. "Wegen Corona ist alles anders", sagt Karl-Heinz Wittig, der seinen Nachwuchs ansonsten gern Interessierten zeigt.

Dauer der Brutzeit sind 21 Tage

Im Februar hat er mit dem Einsammeln der befruchteten Eier begonnen, die in Etappen im beheizten Brutkasten ausgebrütet werden. Mit 16 Stunden Licht im Stall wurde dafür der Frühling simuliert. "Die eingesammelten Eier zum Brüten können rund zwölf Tage bei 14 bis 16 Grad gelagert werden", sagt Karl-Heinz Wittig. Bei 37,8 Grad dauert es 21 Tage bis die Küken schlüpfen. Die Eier werden regelmäßig gewendet, so wie es in der Natur die Glucke (so nennt man ein Huhn das auf natürliche Weise im Nest brütet) machen würde. Das geht im Brutkasten automatisch. Drei Tage vor dem Schlüpftermin ziehen die Eier in einen anderen Brutapparat um.

Für den Züchter ist das Schlüpfen jedes Mal spannend. Wie viele Küken wird es geben? "Das ist immer eine Überraschung", sagt er. Am Dienstag sind es acht Küken, die sich aus den Eiern pellen. Vier gelbe und vier schwarze Zwerge. Sie verbringen die ersten Lebenstage in einer Aufzuchtbox Marke Eigenbau. Eine Wärmeplatte sorgt für wohlige Temperaturen über 30 Grad und simuliert den Kuscheleffekt mit der Glucke. Nach acht Wochen brauchen die Kleinen keine Wärme mehr, sie können dann raus zu den Großen. Vorher wird der Nachwuchs noch vom Züchter beringt. "Der Europa-Ring ist aufgebaut wie ein Autokennzeichen. So lässt sich nachprüfen, wer der Züchter ist", erklärt Wittig.

Die Rasse der Sachsenhühner gibt es seit 100 Jahren und ist mittlerweile selten geworden. Eine Zählung im Jahr 2009 ergab einen Restbestand von insgesamt etwa 600 Zuchttieren in Deutschland. Am häufigsten sind immer noch die schwarzen Sachsenhühner, die auch Karl-Heinz Wittig züchtet. Selten sind die weißen und gesperberten Farbschläge. Aufgrund des immer noch kleinen Bestands wird das Sachsenhuhn auf der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen geführt. 45 Züchter, zu denen auch Wittig gehört, haben sich deutschlandweit im Sonderzuchtverein "Sachsenhühnerzüchter" organisiert und wollen so für den Erhalt der Rasse sorgen. Kürzlich wurden nach einem Aufruf des Freistaats Sachsen 550 Eier von Züchtern eingesammelt und ausgebrütet. "Das Sachsenhuhn gibt im Jahr rund 180 Eier und dient auch als guter Fleischlieferant. Das haben die neuen Rassen, die nur auf Leistung gezüchtet sind, nicht zu bieten", sagt der Züchter.

Karl-Heinz Wittig lebt mit seiner Frau Ute in einem der ältesten Häuser des Fürstenwalder Ortsteils Heideland, Baujahr 1928. 1938 schrieb eine Fürstenwalder Zeitung, dass im Heideland eine moderne Mustersiedlung für 500 Parzellen entstehen soll. Aus der Mustersiedlung ist nichts geworden. Es dominierten lange schmale, kleine Häuser und aus Holz gezimmerte Wohnlauben. Noch bis heute ist das Heideland Außenbereich geblieben.