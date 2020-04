In Isolation geschickt: Am 19. März wurden 125 Schüler und 26 Lehrer und Mitarbeiter der Neuruppiner Pestalozzischule bis 31. März in die häusliche Isolation geschickt. Die Familien waren von dieser Anordnung nicht betroffen. © Foto: Archiv

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) April wird einem Lehrer-Ehepaar aus Neuruppin, das namentlich nicht genannt werden möchte, noch lange in Erinnerung bleiben. An diesem Tag erhielten sie, beide sind um die 50 Jahre alt, das Ergebnis ihres Nachtests zu ihrer Infektion mit dem Coronavirus. Beide Tests fielen negativ aus. "Das Ergebnis hieß, wir haben es überstanden. Wir sind jetzt hoffentlich immun", berichtet der Lehrer der Neuruppiner Pestalozzischule erleichtert über diesen Moment.

Begonnen hatte alles fast vier Wochen zuvor, ohne dass sie davon etwas ahnten. Am 12. März besuchte das Paar Familienangehörige in Berlin. Das Leben war noch in keinster Weise eingeschränkt, die Schulen noch offen. Deshalb brachte die Ehefrau ihre Erkältungssymptome, die sie nach dem Wochenende plagten und wegen der sie ab 17. März krank zuhause blieb, in keinster Weise mit einer möglichen Corona-Infizierung in Verbindung. Schließlich waren sie weder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt, noch mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen. Also kümmerten sie sich darum, die Materialien für die Schüler vorzubereiten, nachdem Brandenburg am 13. März beschlossen hatte, die Schulen ab 18. März nur noch für einen Notbetrieb zu öffnen.

Corona-Test im Drive-In

Doch einen Tag zuvor, am Dienstag, 17. März, klingelte nachmittags das Telefon. Dem Lehrer-Ehepaar wurde mitgeteilt, dass eine Person ihres Berliner Treffens positiv auf das Coronavirus getestet worden war, nach dem diese selbst Kontakt zu einem positiv Getesteten gehabt hatte. Sofort nach der Nachricht nahm das Neuruppiner Paar Kontakt zu seinen Hausärzten und parallel zum Gesundheitsamt auf. "Die haben alles organisiert", so der Lehrer. Schon am nächsten Tag gehörten er und seine Frau zu den Ersten, die am neuen Corona-Drive-In auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken getestet wurden.

"Das ist eine tolle Einrichtung für alle, die motorisiert sind", so der Neuruppiner. Alles sei gut organisiert und laufe zügig ab. Die Personalien wurden kontrolliert, die Chipkarte vorgezeigt und dann sind von beiden die Abstriche durch das geöffnete Autofenster genommen worden, bevor sie wieder nach Hause fuhren. Sie befanden sich schon vorsichtshalber in häuslicher Isolation. "Wir hatten ein mulmiges Gefühl, aber wir haben daran geglaubt nicht infiziert zu sein", erinnert sich der Lehrer. Trotzdem hatten sie bereits am Abend zuvor sämtliche Menschen informiert, mit denen sie seit dem 12. März Kontakt hatten. Das seien außer den Kollegen und Schülern aber nur wenige gewesen, erinnert sich die Lehrerin. "Am Wochenende sind wir Zuhause geblieben." Auch der Schulleiterin wurde gleich Bescheid gesagt.

Abends um 21 Uhr rief das Gesundheitsamt mit dem Testergebnis an. Beide Untersuchungen waren positiv ausgefallen. "Wir waren völlig erschrocken. Da kommen Ängste hoch und man macht sich Gedanken, ob man das Virus nicht doch unwissentlich weitergetragen hat", schildert der Lehrer sein Gefühlschaos nach der Diagnose. Schließlich hatte er noch Kontakt zu Kollegen und Schülern. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt – ohne das Wissen um die Infektion – in der Schule bereits Abstand gehalten, und auf herzliche Begrüßungen unter den Kollegen verzichtet wurde.

"Wir haben dann noch lange mit dem Gesundheitsamt telefoniert", so der Neuruppiner. Sämtliche Kontaktpersonen wurden mitgeteilt. Die Schulleiterin der Pestalozzischule informierte in Absprache mit dem dem Kreis als Schulträger sämtliche Schüler, Lehrer und Mitarbeiter, dass ab Mittwoch auch kein Notbetrieb mehr in der Schule möglich ist und alle sich in häusliche Isolation begeben müssen. Für das Lehrer-Ehepaar galt sogar eine angeordnete Quarantäne. Beide konnten aber auf die Unterstützung von Nachbarn, Freunden und Bekannten zählen. "Sie haben für uns eingekauft, Kuchen gebacken und Mittagessen gekocht", ist die Lehrerin dankbar. "Wir wurden sehr gut umsorgt. Um uns wurde sich sehr gut gekümmert." Eine Holzbank unter dem Carport, auf der sonst der Kater sein Schläfchen hält, wurde zum Übergabepunkt von Medikamenten und Einkäufen.

Paracetamol auf ärztlichen Rat

Während der Mann erst rund zehn Tagen nach der Infektion erste Symptome hatte, kämpfte seine Frau von Beginn an mit Fieber, das aber nicht über 39 Grad Celsius stieg, Schüttelfrost, Husten, Schwindel und dem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Die Einnahme von Paracetamol, auf ärztliche Empfehlung, habe ihnen geholfen die Begleiterscheinungen der Infektion zu lindern, berichtet das Paar. Beide hatten aber laut Einstufung des Robert-Koch-Institutes keine Vorerkrankungen. Besonders anhaltende Schwäche und Kraftlosigkeit, die jedes Treppensteigen erschwerten, machten ihnen zu schaffen. Täglich rief das Gesundheitsamt an – selbst am Wochenende –, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und die Symptome abzufragen. Der Lehrer ist für die gute Betreuung dankbar. "Wir konnten alle Fragen stellen. Hilfe und Unterstützung war durchweg positiv." Auch mit den Hausärzten standen sie regelmäßig in Kontakt.

Die Quarantänezeit verbrachte das Paar zu Beginn an vor allem mit konsequenter Ruhe. "Als es uns besser ging, haben wir viel Zeitung gelesen, von hinten bis vorne", berichtet die Lehrerin. Über den Lieferservice der Neuruppiner Fontane-Buchhandlung bestellten sie weiteren Lesestoff. "Es war ein Warten, dass die Zeit vergeht." Ein positiver Aspekt sei, dass sie gemeinsam die Quarantäne absolvieren mussten, ist sich das Paar einig. "Wir haben es nur vermieden, zu viele Nachrichten mit Bildern aus Krankenhäusern zu sehen", gibt er zu. Besonders die Aufnahmen aus Spanien und Italien seien schockierend. "Wir waren selber betroffen. Wir wussten nicht, wie es weiter geht und ob die Krankheit sich noch verschlechtert." Auch wenn ihnen stets bewusst gewesen, dass die auf Notfälle vorbereiteten Ruppiner Kliniken, nicht mit den Verhältnissen in anderen Ländern vergleichbar sei.

Dann an einem Morgen konnte die Neuruppinerin ihre Tee wieder riechen. Ein schöner Moment. "Es war ein Hauch", erzählt sie rückblickend. Weil sie jedoch noch Husten hatte, absolvierte nur ihr Mann am Montag, 30. März, am Drive-In einen Nachtest. "Ich bin optimistisch hingefahren, hatte schon Pläne für den Dienstag." Doch dann abends die schlechte Nachricht: positiv. "Da ist man erst einmal deprimiert."

Eine Woche später fiel dann bei beiden das Ergebnis negativ aus. Doch sie bleiben vorsichtig und halten Abstand. Die Osterferien wollen sie nutzen, um weiter zu regenerieren, sich ausruhen und fitter zu werden. "Man merkt, dass man noch nicht wieder voll leistungsfähig ist", so das Paar, das froh ist, die Infektion überstanden zu haben – auch wenn sein Geschmackssinn noch nicht wieder voll zurückgekehrt ist.