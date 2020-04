Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Aufgrund der derzeitigen Situation mit dem Coronavirus und der Ungewissheit, wann sich die Situation wieder verbessert, hat sich der Oberbarnimer Kulturverein entschieden, die geplanten Feierstunden im Mai zu verschieben." Dieses Anschreiben des Jugendweiheteams des OKV geht diese Woche an die 163 Jugendlichen und ihre Eltern im Altkreis Bad Freienwalde heraus.

"Jugendweihe 2020 sollte Jugendweihe 2020 bleiben, daher haben wir uns entschieden, die Feier an den Anfang des neuen Schuljahres zu verlegen", sagt Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins. Denn es habe auch Stimmen gegeben, die Jugendweihe um ein Jahr zu verschieben. Für die Jugendlichen sei die Feier aber ein wichtiges Lebensereignis, das man nicht einfach verschieben dürfe.

Termin im Mai zu riskant

Allerdings sei es zu riskant gewesen, die Termine im Mai zu belassen. Selbst wenn die Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise gelockert werden, müssten die Eltern in Gaststätten reservieren, Hotelzimmer buchen und einkaufen, was derzeit durchaus nicht so einfach ist. Büchel geht davon aus, dass das gesellschaftliche Leben im August wieder in normalen Bahnen verläuft. Die Veranstaltungen wie der Knigge-Abend, mit denen die Jugendweihe-Teilnehmer auf die Zeremonie und ihre Bedeutung hingewiesen werden, haben alle schon stattgefunden, sagt Büchel. Nur die Frisurenberatung sei aufgrund von Corona ausgefallen.

Derzeit sei das Jugendweihe-Team dabei, die Festredner zu engagieren. Der Bad Freienwalder Buchhändler habe den Auftrag bekommen, die Bücher zu beschaffen, die der Verein den Jugendlichen als Präsent überreicht. Der Kartenverkauf startet am 1. Juni zu den Sprechzeiten in der Konzerthalle. Zusätzlich kündigt er am 2. Juni von 14 Uhr bis 18 Uhr den Kartenverkauf in der Wriezener Filiale der Volks- und Raiffeisenbank, Wilhelmstraße 13, Wriezen an.

Der OKV ist weiter der einzige Anbieter von Jugendweihe im Altkreis Bad Freienwalde. Mit der Teilnehmerzahl ist Marco Büchel zufrieden. "Sie hält sich die Waage, die Zahlen sind mit plus oder Minus zehn stabil", fügt er hinzu. Es komme auf die Zügigkeit bei den Schulen und die Klassenstärke an. "Wir bieten auch Jugendweihe für die Schüler des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums an", sagt der OKV-Vorsitzende. Diese haben sich jedoch auch schon ihre Feier selbst organisiert, womit Büchel auch leben kann. "Es freut uns aber, dass uns alle Schulen die Treue halten", ergänzt der Vereinsvorsitzende.

Drei Wochenenden im August

Seit 2009 ist die Jugendweihe dem Oberbarnimer Kulturverein angegliedert, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Der Verein Euro-Jeune Jugend, der ohnehin mit der Konzerthalle eng verbunden war, verschmolz damals mit dem OKV. So kam Marco Büchel zum Oberbarnimer Kulturverein, dessen Vorsitz er seit 2012 inne hat.

Die Jugendweihefeiern werden allerdings im August auf drei Wochenenden konzentriert. Am 15. August startet die Jugendweihe mit den zwei achten Klassen des Bertolt-Brecht-Gymnasium um 9 Uhr und um 11 Uhr sowie der Albert Schweitzer-Schule und der Laurentiusschule um 13 Uhr. Der zweite Termin am 22. August beginnt mit den Klassen 8a und 8b der Salvador-Allende-Oberschule Wriezen um 9 Uhr und um 10.30 Uhr. Es folgen die Oderbruch-Oberschule Neutrebbin um 12 Uhr sowie Schüler des Johanniter-Gymnasium Wriezen um 13.30 Uhr.

Den letzten Termin am 29. August bestreitet die Erna-und-Kurt-­Kretschmann-Oberschule aus Bad Freienwalde, die mit drei Klassen, die meisten Jugendweihe-Teilnehmer stellt. Die Klassen 8a, 8b und 8c feiern nacheinander um 9 Uhr, um 11 Uhr und um 13 Uhr. Die Stellproben sind jeweils zwei Tage vorher.